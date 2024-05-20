СВГК отчиталась об уменьшении тарифов на техобслуживание газового оборудования

СВГК "оптимизировала" расценки на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ТО ВДГ (К)О), сообщили в компании.

Напомним, тарифы в Самарской области обновились с начала года в связи с изменением федерального законодательства, где прописали норму, что обслуживать газовое оборудование дома могут только специалисты газораспределительных компаний, к которым он присоединен.

Однако Федеральная антимонопольная служба выявила нарушения при установлении тарифов у региона - СВГК, "Самарагаз", "Газпром газораспределение Самара" и "Юг-Газ". Они выразились в "злоупотреблении доминирующим положением путем навязывания невыгодных условий договоров о техническом обслуживании". Указывалось, что новые тарифы не были экономически обоснованы.

Основные газораспределительные компании - СВГК, "Самарагаз" и "Газпром газораспределение Самара" - антимонопольщики обязали скорректировать тарифы до 8 мая.

20 мая в СВГК заявили об "оптимизации расценок до уровня ниже среднего по Приволжскому федеральному округу".

"В соответствии с предупреждением УФАС Самарской области, учитывая социальную значимость уровня расценок на ТО ВДГ (К)О, рассчитанных в соответствии с Методикой Минстроя РФ, Средневолжская газовая компания изыскала резервы для снижения расценок, установленных с 1 января 2024 года. Документы об этом были своевременно направлены в УФАС Самарской области. Приказ о введении новых расценок подписан в ООО "СВГК" 8 мая 2024 года", - сообщили в компании.

При этом в СВГК обратили внимание, что на компанию теперь возложена ответственность за ТО ВДГ (К)О для 600 тыс. новых клиентов, а это потребует найма, экипировки и обеспечения транспортом дополнительно около 400 человек. Однако это невозможно из средств тарифов, действовавших в 2023 году.

После аудита расходов на данную деятельность и, "в качестве социально ответственного участника системы газоснабжения Самарской области", компания в частности на 40% снизила расценки на ТО ВДГО общедомового оборудования УК и ТСЖ (крышные котельные, общедомовой газовая сеть). А снижение расценок на техобслуживание внутриквартирного газового оборудования и оборудования граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах, составило от 15 до 41% по разным видам работ.

В СВГК сетуют, что для этого компании пришлось пойти на уменьшение размера индексации в 2024 г. заработной платы персонала, который будет задействован в деятельности по ТО ВД (К)ГО, а также прибегнуть к заимствованиям.

Квитанции по новым тарифам будут выставлены в мае, в них будет отражен перерасчет за период с января по март.

С новыми расценками СВГК можно ознакомиться на сайте компании в разделе "Стоимость услуг".