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СВГК отчиталась об уменьшении тарифов на техобслуживание газового оборудования Самарские газовики представили корректировки расценок в УФАС Самарский "Юг-Газ" заподозрили в злоупотреблениях Тарифы "Газпром газораспределение Самара" на обслуживание оборудования не устроили ФАС ФАС обязала СВГК пересмотреть тарифы на техобслуживание

Газовая отрасль ТЭК

СВГК отчиталась об уменьшении тарифов на техобслуживание газового оборудования

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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СВГК "оптимизировала" расценки на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ТО ВДГ (К)О), сообщили в компании.

Напомним, тарифы в Самарской области обновились с начала года в связи с изменением федерального законодательства, где прописали норму, что обслуживать газовое оборудование дома могут только специалисты газораспределительных компаний, к которым он присоединен.

Однако Федеральная антимонопольная служба выявила нарушения при установлении тарифов у региона - СВГК, "Самарагаз", "Газпром газораспределение Самара" и "Юг-Газ". Они выразились в "злоупотреблении доминирующим положением путем навязывания невыгодных условий договоров о техническом обслуживании". Указывалось, что новые тарифы не были экономически обоснованы.

Основные газораспределительные компании - СВГК, "Самарагаз" и "Газпром газораспределение Самара" - антимонопольщики обязали скорректировать тарифы до 8 мая.

20 мая в СВГК заявили об "оптимизации расценок до уровня ниже среднего по Приволжскому федеральному округу".

"В соответствии с предупреждением УФАС Самарской области, учитывая социальную значимость уровня расценок на ТО ВДГ (К)О, рассчитанных в соответствии с Методикой Минстроя РФ, Средневолжская газовая компания изыскала резервы для снижения расценок, установленных с 1 января 2024 года. Документы об этом были своевременно направлены в УФАС Самарской области. Приказ о введении новых расценок подписан в ООО "СВГК" 8 мая 2024 года", - сообщили в компании.

При этом в СВГК обратили внимание, что на компанию теперь возложена ответственность за ТО ВДГ (К)О для 600 тыс. новых клиентов, а это потребует найма, экипировки и обеспечения транспортом дополнительно около 400 человек. Однако это невозможно из средств тарифов, действовавших в 2023 году.

После аудита расходов на данную деятельность и, "в качестве социально ответственного участника системы газоснабжения Самарской области", компания в частности на 40% снизила расценки на ТО ВДГО общедомового оборудования УК и ТСЖ (крышные котельные, общедомовой газовая сеть). А снижение расценок на техобслуживание внутриквартирного газового оборудования и оборудования граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах, составило от 15 до 41% по разным видам работ.

В СВГК сетуют, что для этого компании пришлось пойти на уменьшение размера индексации в 2024 г. заработной платы персонала, который будет задействован в деятельности по ТО ВД (К)ГО, а также прибегнуть к заимствованиям.

Квитанции по новым тарифам будут выставлены в мае, в них будет отражен перерасчет за период с января по март.

С новыми расценками СВГК можно ознакомиться на сайте компании в разделе "Стоимость услуг".

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Последние комментарии

Вячеслав Гусев 17 марта 2024 03:54 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.

Денис Светлый 04 февраля 2024 10:08 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

Виталя Виталя 14 марта 2018 18:16 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.

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