СВГК отчиталась об уменьшении тарифов на техобслуживание газового оборудования

СВГК "оптимизировала" расценки на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ТО ВДГ (К)О), сообщили в компании.
Напомним, тарифы в Самарской области обновились с начала года в связи с изменением федерального законодательства, где прописали норму, что обслуживать газовое оборудование дома могут только специалисты газораспределительных компаний, к которым он присоединен.
Однако Федеральная антимонопольная служба выявила нарушения при установлении тарифов у региона - СВГК, "Самарагаз", "Газпром газораспределение Самара" и "Юг-Газ". Они выразились в "злоупотреблении доминирующим положением путем навязывания невыгодных условий договоров о техническом обслуживании". Указывалось, что новые тарифы не были экономически обоснованы.
Основные газораспределительные компании - СВГК, "Самарагаз" и "Газпром газораспределение Самара" - антимонопольщики обязали скорректировать тарифы до 8 мая.
20 мая в СВГК заявили об "оптимизации расценок до уровня ниже среднего по Приволжскому федеральному округу".
"В соответствии с предупреждением УФАС Самарской области, учитывая социальную значимость уровня расценок на ТО ВДГ (К)О, рассчитанных в соответствии с Методикой Минстроя РФ, Средневолжская газовая компания изыскала резервы для снижения расценок, установленных с 1 января 2024 года. Документы об этом были своевременно направлены в УФАС Самарской области. Приказ о введении новых расценок подписан в ООО "СВГК" 8 мая 2024 года", - сообщили в компании.
При этом в СВГК обратили внимание, что на компанию теперь возложена ответственность за ТО ВДГ (К)О для 600 тыс. новых клиентов, а это потребует найма, экипировки и обеспечения транспортом дополнительно около 400 человек. Однако это невозможно из средств тарифов, действовавших в 2023 году.
После аудита расходов на данную деятельность и, "в качестве социально ответственного участника системы газоснабжения Самарской области", компания в частности на 40% снизила расценки на ТО ВДГО общедомового оборудования УК и ТСЖ (крышные котельные, общедомовой газовая сеть). А снижение расценок на техобслуживание внутриквартирного газового оборудования и оборудования граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах, составило от 15 до 41% по разным видам работ.
В СВГК сетуют, что для этого компании пришлось пойти на уменьшение размера индексации в 2024 г. заработной платы персонала, который будет задействован в деятельности по ТО ВД (К)ГО, а также прибегнуть к заимствованиям.
Квитанции по новым тарифам будут выставлены в мае, в них будет отражен перерасчет за период с января по март.
С новыми расценками СВГК можно ознакомиться на сайте компании в разделе "Стоимость услуг".
Последние комментарии
Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.
Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.
Прошла экспертизу?
Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)
Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.