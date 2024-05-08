Самарский "Юг-Газ" заподозрили в злоупотреблениях

В действиях ООО "Управляющая компания "Юг-Газ", аффилированного застройщику Южного города ГК "Древо", выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства. Об этом сообщает управление ФАС по Самарской области.
В ведомстве отмечают, что возбудили административное дело по результатам рассмотрения обращений о росте цен на услуги по техническому обслуживанию газового оборудования.
Напомним, ранее ФАС выявила нарушения при установлении тарифов на обслуживание оборудования у основных газораспределительных компаний региона - СВГК, "Самарагаз" и "Газпром газораспределение Самара". Они выразились в "злоупотреблении доминирующим положением путем навязывания невыгодных условий договоров о техническом обслуживании". Указывалось, что новые тарифы не были экономически обоснованы.
Тарифы были обновлены с начала года в связи с изменением федерального законодательства, где прописали норму, что обслуживать газовое оборудование дома могут только специалисты газораспределительных компаний, к которым он присоединен.
Последние комментарии
Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.
Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.
Прошла экспертизу?
Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)
Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.