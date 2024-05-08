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Самарский "Юг-Газ" заподозрили в злоупотреблениях Тарифы "Газпром газораспределение Самара" на обслуживание оборудования не устроили ФАС ФАС обязала СВГК пересмотреть тарифы на техобслуживание Первые соцобъекты подключили к газу по программе социальной догазификации Самарские транспортировщики газа заняли первое место в охране труда

Газовая отрасль ТЭК

Самарский "Юг-Газ" заподозрили в злоупотреблениях

САМАРА. 8 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В действиях ООО "Управляющая компания "Юг-Газ", аффилированного застройщику Южного города ГК "Древо", выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства. Об этом сообщает управление ФАС по Самарской области.

В ведомстве отмечают, что возбудили административное дело по результатам рассмотрения обращений о росте цен на услуги по техническому обслуживанию газового оборудования.

Напомним, ранее ФАС выявила нарушения при установлении тарифов на обслуживание оборудования у основных газораспределительных компаний региона - СВГК, "Самарагаз" и "Газпром газораспределение Самара". Они выразились в "злоупотреблении доминирующим положением путем навязывания невыгодных условий договоров о техническом обслуживании". Указывалось, что новые тарифы не были экономически обоснованы.

Тарифы были обновлены с начала года в связи с изменением федерального законодательства, где прописали норму, что обслуживать газовое оборудование дома могут только специалисты газораспределительных компаний, к которым он присоединен.

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Последние комментарии

Вячеслав Гусев 17 марта 2024 03:54 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.

Денис Светлый 04 февраля 2024 10:08 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

Виталя Виталя 14 марта 2018 18:16 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.

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