Самарский "Юг-Газ" заподозрили в злоупотреблениях

В действиях ООО "Управляющая компания "Юг-Газ", аффилированного застройщику Южного города ГК "Древо", выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства. Об этом сообщает управление ФАС по Самарской области.

В ведомстве отмечают, что возбудили административное дело по результатам рассмотрения обращений о росте цен на услуги по техническому обслуживанию газового оборудования.

Напомним, ранее ФАС выявила нарушения при установлении тарифов на обслуживание оборудования у основных газораспределительных компаний региона - СВГК, "Самарагаз" и "Газпром газораспределение Самара". Они выразились в "злоупотреблении доминирующим положением путем навязывания невыгодных условий договоров о техническом обслуживании". Указывалось, что новые тарифы не были экономически обоснованы.

Тарифы были обновлены с начала года в связи с изменением федерального законодательства, где прописали норму, что обслуживать газовое оборудование дома могут только специалисты газораспределительных компаний, к которым он присоединен.