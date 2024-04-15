Тарифы "Газпром газораспределение Самара" на обслуживание оборудования не устроили ФАС

Тарифы на обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, установленные ООО "Газпром газораспределение Самара" не являются экономически обоснованными. Такой вывод сделало управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области.
Как сообщает ведомство, в действия компании выявлены признаки нарушений, "выразившиеся в злоупотреблении доминирующим положением путем навязывания невыгодных условий договоров о техническом обслуживании".
Антимонопольщики указывают, что расценки "Газпром газораспределение Самара" превышают стоимость аналогичных услуг в Приволжском федеральном округе. Компании вынесено предупреждение, ее обязали до 8 мая установить экономически обоснованные цены.
Напомним, ранее ровно такие же выводы региональное управление ФАС сделало по тарифам СВГК и "Самарагаза".
Последние комментарии
Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.
Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.
Прошла экспертизу?
Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)
Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.