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Тарифы "Газпром газораспределение Самара" на обслуживание оборудования не устроили ФАС ФАС обязала СВГК пересмотреть тарифы на техобслуживание Первые соцобъекты подключили к газу по программе социальной догазификации Самарские транспортировщики газа заняли первое место в охране труда Самарская компания "ПромКомплектСервис" отгрузила в Адыгею семитонный пункт учета газа

Газовая отрасль ТЭК

Тарифы "Газпром газораспределение Самара" на обслуживание оборудования не устроили ФАС

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тарифы на обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, установленные ООО "Газпром газораспределение Самара" не являются экономически обоснованными. Такой вывод сделало управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области.

Как сообщает ведомство, в действия компании выявлены признаки нарушений, "выразившиеся в злоупотреблении доминирующим положением путем навязывания невыгодных условий договоров о техническом обслуживании".

Антимонопольщики указывают, что расценки "Газпром газораспределение Самара" превышают стоимость аналогичных услуг в Приволжском федеральном округе. Компании вынесено предупреждение, ее обязали до 8 мая установить экономически обоснованные цены.

Напомним, ранее ровно такие же выводы региональное управление ФАС сделало по тарифам СВГК и "Самарагаза".

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 17 марта 2024 03:54 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.

Денис Светлый 04 февраля 2024 10:08 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

Виталя Виталя 14 марта 2018 18:16 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.

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