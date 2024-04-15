Тарифы "Газпром газораспределение Самара" на обслуживание оборудования не устроили ФАС

Тарифы на обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, установленные ООО "Газпром газораспределение Самара" не являются экономически обоснованными. Такой вывод сделало управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области.

Как сообщает ведомство, в действия компании выявлены признаки нарушений, "выразившиеся в злоупотреблении доминирующим положением путем навязывания невыгодных условий договоров о техническом обслуживании".

Антимонопольщики указывают, что расценки "Газпром газораспределение Самара" превышают стоимость аналогичных услуг в Приволжском федеральном округе. Компании вынесено предупреждение, ее обязали до 8 мая установить экономически обоснованные цены.

Напомним, ранее ровно такие же выводы региональное управление ФАС сделало по тарифам СВГК и "Самарагаза".