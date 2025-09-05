Разработки "СамараНИПИнефти" обеспечивают развитие нефтегазовой отрасли страны

Традиционно в первых числах сентября свой профессиональный праздник отмечают самарские нефтяники — отрасль вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие региона и укрепление его промышленного потенциала.

Важную роль в этой работе играют сотрудники Самарского научно-исследовательского и проектного института нефтедобычи, который входит в корпоративный научно-проектный комплекс "Роснефти". Инновационные разработки и проектные решения, предложенные самарскими специалистами, обеспечивают комплексное сопровождение процессов нефте- и газодобычи для предприятий компании.

Вклад работников "СамараНИПИнефть" высоко ценится: в честь профессионального праздника 90 сотрудников института получили федеральные, региональные и корпоративные награды.

Передовые технологические решения, инновационные идеи и научные открытия самарских специалистов делают добычу нефти более эффективной и безопасной.

Отметим, в этом году специалисты "СамараНИПИнефти" совместно с коллегами из АО "Оренбургнефть" разработали и внедрили трёхмерную геомеханическую модель Биктовского месторождения в Оренбуржье. Эффект от внедрения — 5 млн рублей для одной скважины.

"Модель включает в себя геологическую, сейсмическую информацию, параметры бурения, данные каротажа скважин, — отметил начальник управления разработки месторождений высоковязкой нефти "СамараНИПИнефти" Илья Синяков. — В модель включены данные, полученные на уже пробуренных скважинах, а также прогноз на основании специализированного математического аппарата. Новация позволит оценить риски, связанные со строительством скважины, спрогнозировать возможные геологические осложнения и спланировать оптимальную траекторию при бурении".

Подход к моделированию трехмерной геомеханической модели протестирован в условиях сложных горно-геологических разрезов скважин и готов к тиражированию на предприятиях "Роснефти". Полученный опыт позволит оптимизировать время на разработку моделей месторождений в разных регионах страны.

Ежегодно разработки самарских специалистов успешно проходят экспертизу патентного ведомства. На сегодняшний день на их счету 54 объекта интеллектуальной собственности, прошедших государственную регистрацию в Роспатенте.

В 2024 году институт прошёл аккредитацию Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и был включён в реестр ИТ-компаний.

"СамараНИПИнефть" — ответственный работодатель и надежный социальный партнер региона. Большое внимание уделяется созданию безопасных и комфортных условий труда.

Работа института в области социальной политики неоднократно отмечена наградами федеральных министерств и ведомств. В 2024 году коллектив "СамараНИПИнефти" стал победителем в двух номинациях всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности", а также получил звание "Лидер нефтяной, газовой, нефтегазохимической промышленности в системе социального партнерства".

В институте развивается корпоративное волонтерское движение "Платформа добрых дел". Сотрудники принимают активное участие в социальных инициативах, направленных на поддержку учреждений здравоохранения и общественных организаций, участвуют в экологических и патриотических акциях.