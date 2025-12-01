Стало известно, где отключат свет со 2 по 4 декабря

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

02.12.2025 года с 08-00 до 13-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Владимировка

02.12.2025 года с 08-00 до 13-00 (местного времени):

Хворостянский район:

п. Соловьево

02.12.2025 года с 08-00 до 13-00 (местного времени):

г. Чапаевск:

п. Гражданский (ул. Молодежная, ул. Советская, ул. Садовая)

03.12.2025 года с 09-00 до 14-00 (местного времени):

г. Чапаевск:

п. Липяги

02.12.2025 года с 09-30 до 16-00 (местного времени):

Безенчукский район:

п. г. т. Безенчук

02.12.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

п. Луначарский (ул. Набережная, ул. Строителей, ул. Советская, ул. Пролетарская);

02.12.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (ул. Калинина, ул. Советская);

03.12.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

п. Луначарский (ул. Набережная, ул. Пролетарская, ул. Производственная, ул. Советская);

04.12.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

п. Луначарский (ул. Набережная, ул. Мира, ул. Советская, ул. Заводская);

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.