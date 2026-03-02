В трех районах области временно отключат свет 3 и 4 марта

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

03.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Долматовка (ул. Садовая, ул. Специалистов, ул. Молодежная);

03.03.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Большая Черниговка (ул. Дорожная)

03.03.2026 года с 11-00 до 12-00 и с 13-00 до 14-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Верхнее Санчелеево (ул. Чапаева, ул. Макарова, ул. Кооперативная, ул. Южная, ул. Вечканова, ул. Советская, ул. Луговая, ул. Полевая, ул. Мира, проезд Мичурина);

03.03.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Верхнее Санчелеево (ул. Вечканова, ул. Ведяшева, ул. Советская);

03.03.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

пос. Висла (ул. Прилесье, ул. Дзержинского);

03.03.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Берёзовый Солонец (ул. Московская);

04.03.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Мусорка (ул. Советская, ул. Садовая);

04.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Алексеевка

04.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Большое Алдаркино (ул. Советская, ул. Подгорная, ул. Первомайская);

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.