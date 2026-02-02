В шести районах области временно отключат свет 3 и 4 февраля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

03.02.2026 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Русская Борковка (ул. Ворошилова, ул. Северная, ул. Рабочая, ул. Куйбышева, ул. Садовая, ул. Советская, ул. Рябиновая);

03.02.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Русская Борковка (ул. Северная, ул. Рабочая, ул. Рябиновая, ул. Цветочная, ул. Тополиная, ул. Дачная, ул. Строителей, ул. Куйбышева);

03.02.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Борский район:

с. Языково (ул. Молодежная);

03.02.2026 года с 12-00 до 14-00 (местного времени):

Кинельский район:

п. Комсомольский

03.02.2026 года с 12-00 до 14-00 (местного времени):

Кинельский район:

п. Филипповка

03.02.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Кротково (ул. Молодежная, ул. Специалистов, ул. Мира, ул. Центральная, ул. Мира);

03.02.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Светлодольск (ул. Южная);

03.02.2026 года с 13-00 до 15-00 (местного времени);

Сергиевский район:

с. Красный городок

03.02.2026 года с 13-00 до 15-00 (местного времени);

Сергиевский район:

х. Вольница

03.02.2026 года с 13-00 до 15-00 (местного времени);

Сергиевский район:

с. Покровское

03.02.2026 года с 13-00 до 15-00 (местного времени);

Сергиевский район:

п. Лесозавод

03.02.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Городцовка (ул. Калиновая, ул. Янтарная, ул. Радужная, ул. Лучистая, проезд Луговой);

03.02.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им Ленина Удача

03.02.2026 года с 09-30 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Кондурчинский (ул. Сосновая, ул. Кленовая, ул. Рабочая, ул. Кленовая, ул. Новая, ул. Лесная, ул. Шоссейная, ул. Радужная, ул. Солнечная, ул. Зеленая);

03.02.2026 года с 09-30 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. Набережная, ул. Советская, ул. Фрунзе);

04.02.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Кротково (ул. Молодежная, ул. Специалистов, ул. Мира, ул. Центральная, ул. Мира);

04.02.2026 года с 09-30 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Кондурчинский (ул. Сосновая, ул. Кленовая, ул. Рабочая, ул. Кленовая, ул. Новая, ул. Лесная, ул. Шоссейная, ул. Радужная, ул. Солнечная, ул. Зеленая);

04.02.2026 года с 09-30 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

ДНТ Крутогорки

04.02.2026 года с 09-30 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. Молодежная, ул. Лесная-2);

04.02.2026 года с 09-30 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. Набережная, ул. Советская);

04.02.2026 года с 09-30 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Лесной

04.02.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Сенная, ул. Киндяковская, ул. Ягодная, ул. Хлебная, ул. Озерная, ул. Некрасова, ул. Л.Толстого, ул. Торговая, ул. Школьная, ул. М. Горького, ул. Красноярская, ул. Висловская);

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.