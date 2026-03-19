"Крылья Советов" переиграли по пенальти московский "Локомотив"

В четверг, 19 марта, в Самаре в первом полуфинале "Пути Регионов" подопечные Магомеда Адиева прошли московский "Локомотив" по пенальти — 5:4 (2:2 в основное время).
"Железнодорожники" вышли вперед на 38 минуте. Печенин наступил на Батракова и после видеопросмотра был назначен пенальти. К точке подошёл Николай Комличенко и пробил в левый нижний угол — 0:1.
На 43 минуте самарцы сравнивают счет. Печенин прострелил с фланга, а Олейников переправил мяч в сетку ворот Лантратова — 1:1. В концовке тайма зелено-бело-синие и вовсе вышли вперед. Олейников подхватил мяч, добрался до штрафной и прострелил к одиннадцатиметровой отметки на Ахметова, который в касание прошил ворота гостей — 2:1.
После перерыва гости смогли вернуться в игру. Батраков подал с правого фланга со стандарта на дальнюю штангу, а Сильянов в падении поразил сетку ворот Кокарева — 2:2.
Игра перешла в серию пенальти, где единственный удар не забил Воробьев, пробивший в штангу — 5:4.
Во втором полуфинале "Пути Регионов" коллектив Магомеда Адиева встретится со столичным ЦСКА. Матч запланирован на 7–9 апреля.
Следующую игру "Крылья Советов" проведут 22 марта на домашнем стадионе. Соперником станет казанский "Рубин".
