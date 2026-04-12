Сергей Булатов: "Это очко, вполне возможно, станет золотым, и его надо ценить"

После ничьей с "Ахматом" (2:2) исполняющий обязанности главного тренера "Крыльев Советов" Сергей Булатов оценил игру своей команды, также прокомментировал новую схему в четыре защитника.

"Мы очень хорошо начали, забили гол, к которому надо стремиться. Мы хотим забивать мячи именно в результате комбинационной игры. Потом благодаря хорошей игре соперника они повели в счете. Очень рады, что во втором тайме мы смогли прибавить, в том числе и с заменами. Получилось сравнять счет, и по концовке, по духу, считаю, мы были ближе к победе. Очень жаль, что мы ее не добыли. Думаю, вполне возможно, что это очко станет золотым, и его надо ценить", - сказал тренер самарцев.

Кроме того, Сергей Александрович объяснил, почему в игре с грозненцами перешел на новую схему.

"Мы провели в плане тактики всего две-три тренировки за эту неделю, потому что было три игры. Мы пытались внести какие-то изменения и очень рады, что ребята их приняли. Мы изменили позицию у Костанцы, который уже несколько лет в Самаре играет опорного полузащитника. Сегодня мы его чуть-чуть в другом качестве использовали. Главное - ребята понимают наши идеи, идеи тренерского штаба. Думаю, изменения еще будут. Попытаемся найти оптимальные сочетания футболистов, чтобы правильно использовать их на поле. Поэтому изменений ждать нужно", - отметил Булатов.