"Акрон" уступил "Динамо" - 2:3 Сергей Булатов: "Это очко, вполне возможно, станет золотым, и его надо ценить" "Крылья Советов" с "Ахматом" сыграли вничью Сергей Булатов: "У нас впереди очень ответственный этап в чемпионате" "Крылья Советов" закончили выступление в Кубке России, крупно уступив ЦСКА - 2:5

Сергей Булатов: "Это очко, вполне возможно, станет золотым, и его надо ценить"

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
После ничьей с "Ахматом" (2:2) исполняющий обязанности главного тренера "Крыльев Советов" Сергей Булатов оценил игру своей команды, также прокомментировал новую схему в четыре защитника.

"Мы очень хорошо начали, забили гол, к которому надо стремиться. Мы хотим забивать мячи именно в результате комбинационной игры. Потом благодаря хорошей игре соперника они повели в счете. Очень рады, что во втором тайме мы смогли прибавить, в том числе и с заменами. Получилось сравнять счет, и по концовке, по духу, считаю, мы были ближе к победе. Очень жаль, что мы ее не добыли. Думаю,  вполне возможно, что это очко станет золотым, и его надо ценить", - сказал тренер самарцев. 

Кроме того, Сергей Александрович объяснил, почему в игре с грозненцами перешел на новую схему.

"Мы провели в плане тактики всего две-три тренировки за эту неделю, потому что было три игры. Мы пытались внести какие-то изменения и очень рады, что ребята их приняли. Мы изменили позицию у Костанцы, который уже несколько лет в Самаре играет опорного полузащитника. Сегодня мы его чуть-чуть в другом качестве использовали. Главное - ребята понимают наши идеи, идеи тренерского штаба. Думаю, изменения еще будут. Попытаемся найти оптимальные сочетания футболистов, чтобы правильно использовать их на поле. Поэтому изменений ждать нужно", - отметил Булатов.

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:52 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

