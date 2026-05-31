Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем химика.

"Уважаемые работники и ветераны химической промышленности! Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем химика!

Отрасль, в которой вы трудитесь, играет важнейшую роль в экономике Самарской области и страны в целом. Несмотря на жесткий санкционный режим индекс промышленного производства в этой сфере по результатам 2025 года составил в нашем регионе 105,6%.

Это результат системной и планомерной работы руководства и трудовых коллективов химических предприятий, поддержки со стороны государства, реализации целого ряда национальных проектов. В их числе "Новые материалы и химия", "Эффективная и конкурентная экономика", "Международная кооперация и экспорт", а также "Технологическое обеспечение биоэкономики". Данный нацпроект формирует фундамент сразу для нескольких направлений, включая химию, пищевую индустрию, энергетику, медицину, экологию, сельское хозяйство. Его цель — консолидировать усилия, мощности и ресурсы, создать конкурентоспособные предприятия, в том числе за счет модернизации имеющихся.

Все это, безусловно, способствует решению задачи, поставленной Президентом В. В. Путиным, по достижению технологического суверенитета России, создает экономическую базу для укрепления обороноспособности нашей страны и победы в специальной военной операции.

Дорогие друзья! Благодарю вас за профессионализм, преданность делу, ответственное отношение к своим обязанностям, за тот значимый вклад, который вы вносите в социально-экономическое развитие Самарской области, повышение уровня жизни наших граждан. Большое спасибо ветеранам отрасли, отцам нашего химпрома, опыт и традиции которых и сегодня востребованы в производстве продукции отрасли.

От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, оптимизма, стабильности и успехов в работе на благо нашего края, на благо Отечества!", — говорится в сообщении.