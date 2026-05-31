16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем химика Вячеслав Федорищев: "В 2027 году начнем ремонт основного корпуса детской больницы им. Ивановой" Глава региона Вячеслав Федорищев поздравил авиастроителей Самарского филиала АО "Туполев" с 70-летием предприятия Вячеслав Федорищев встретился с победителями и финалистами народной премии 63.RU Вячеслав Федорищев принял участие в форуме "Мой бизнес 63. Время героев"

Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем химика

САМАРА. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 67
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем химика.

"Уважаемые работники и ветераны химической промышленности! Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем химика!

Отрасль, в которой вы трудитесь, играет важнейшую роль в экономике Самарской области и страны в целом. Несмотря на жесткий санкционный режим индекс промышленного производства в этой сфере по результатам 2025 года составил в нашем регионе 105,6%.

Это результат системной и планомерной работы руководства и трудовых коллективов химических предприятий, поддержки со стороны государства, реализации целого ряда национальных проектов. В их числе "Новые материалы и химия", "Эффективная и конкурентная экономика", "Международная кооперация и экспорт", а также "Технологическое обеспечение биоэкономики". Данный нацпроект формирует фундамент сразу для нескольких направлений, включая химию, пищевую индустрию, энергетику, медицину, экологию, сельское хозяйство. Его цель — консолидировать усилия, мощности и ресурсы, создать конкурентоспособные предприятия, в том числе за счет модернизации имеющихся.
Все это, безусловно, способствует решению задачи, поставленной Президентом В. В. Путиным, по достижению технологического суверенитета России, создает экономическую базу для укрепления обороноспособности нашей страны и победы в специальной военной операции.

Дорогие друзья! Благодарю вас за профессионализм, преданность делу, ответственное отношение к своим обязанностям, за тот значимый вклад, который вы вносите в социально-экономическое развитие Самарской области, повышение уровня жизни наших граждан. Большое спасибо ветеранам отрасли, отцам нашего химпрома, опыт и традиции которых и сегодня востребованы в производстве продукции отрасли.

От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, оптимизма, стабильности и успехов в работе на благо нашего края, на благо Отечества!", — говорится в сообщении.

Гид потребителя

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Фото на сайте

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31