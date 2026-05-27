"Больше, чем налог": власти Самарской области готовят новые санкции против "водных нарушителей"

В Самарской области хотят ужесточить наказание для владельцев незарегистрированных лодок и гидроциклов. Об этом стало известно в среду, 27 мая, на оперативном совещании в правительстве региона.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что просил главу регионального минимущества проанализировать ситуацию с учетом личных водных транспортных средств.

"У нас есть такая проблема. Многие из них не зарегистрированы. Как следствие — используются небезопасно. И как следствие — не формируют должную налоговую базу", — отметил губернатор Вячеслав Федорищев.

Министр имущественных отношений Игорь Андреев доложил, что обязанности регистрации таких транспортных средств входят в полномочия ГИМС Самарской области — структурного подразделения МЧС. Но имеются разночтения в оценках количества водных средств. По оценке ГИМС, количество зарегистрированных средств — 52 тысячи. Из них гидроциклы — 912. Не зарегистрировано 1500 транспортных средств, из них гидроциклы — 1200.

"А по оценке УФНС Самарской области, количество зарегистрированных объектов — 26 тысяч. Из них гидроциклы — 875. Размер начисленного налога — 134 млн рублей", — рассказал министр Игорь Андреев. В связи с такими удивительными разночтениями глава минимущества предложил увеличить количество проверок ГИМС и незамедлительно пресекать использование незарегистрированных транспортных средств.

Пока же, по оценкам министра, штрафов и наказаний в этой сфере в регионе мало. Судя по двум прошлым годам, количество штрафов не превышает сотню за сезон. Также министр считает, что нужно создать в регионе соответствующие штрафстоянки (которых сейчас нет) и инициировать изменения в КоАП РФ за управление незарегистрированными транспортными средствами. Министр уверен, что размер штрафа должен превышать размер налогового бремени, который сейчас есть.

Глава региона сказал, что базово предложения принимаются, и похвалил министра за работу.

Председателю правительства Самарской области Виталию Шабалатову и главе регионального минфина Ольге Собещанской поручено вместе с Игорем Андреевым доработать эти предложения. В завершение обсуждения этого вопроса губернатор отметил, что даст оценку работе правительства этим летом, в том числе исходя из данных по ситуации на Волге.

