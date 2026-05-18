В понедельник, 18 мая, губернатор Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня Самарского знамени.

Глава региона отметил, что это памятная дата, которая напоминает о высоком историческом предназначении России, о верности идеалам бескорыстной помощи, справедливости и защиты братских народов.

Во время русско-турецкой войны именно в этот день в 1877 году знамя, вышитое монахинями Иверского женского монастыря, было вручено балканским ополченцам. Награжденное орденом "За храбрость" I степени, оно и по сей день хранится в Национальном музее военной истории в Софии.

"Копия Самарского знамени, переданная в одно из воинских соединений в зоне специальной военной операции, в Донецкой Народной Республике, и сегодня вдохновляет наших бойцов на ратные подвиги, воодушевляет жителей города-побратима Снежное в нашей совместной работе по восстановлению мирной жизни на многострадальной земле Донбасса. Пример Самарского знамени учит нас, что Россия никогда не бросает своих и всегда встает на сторону добра против зла, независимо от того, какие флаги поднимают наши геополитические противники", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Губернатор добавил: сохранение исторической памяти, активное противодействие попыткам исказить ее, умалить роль России в судьбах освобожденных предками народов и глобальных процессах, происходящих в современном мире, — одна из основ воспитания любви к Родине, чувства гордости за свою страну, сопричастности каждого героической истории нашего Отечества.

"Правда о том, кто является истинным освободителем и защитником народов, вовеки останется неизменна от Балкан до Донбасса. Особенно важно это в ходе проведения СВО, когда для обеспечения национальной безопасности и сохранения суверенитета Российского государства мы, как и наши предки, с оружием в руках отстаиваем свою свободу, свой путь развития, язык, веру, культуру и образ жизни.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успеха во всех начинаниях на благо нашего края и всей России!" — заключил глава региона.