Фермер из Самарской области потратил часть многомиллионного гранта не по назначению

Крупная сумма вернулись в бюджет Самарской области после вмешательства прокуратуры Елховского района, сообщает надзорное ведомство.

Прокуратура проверила, как индивидуальный предприниматель — глава крестьянского хозяйства в Елховском районе — распорядился грантом почти в 30 млн руб. от Минсельхоза региона. "Установлено, что более 800 тыс. рублей из предоставленного гранта предпринимателем израсходовано не на развитие хозяйства", — прокомментировали в ведомстве.

На предпринимателя завели дело за нецелевое использование бюджетных средств и внесли представление с требованием устранить нарушения. После этого фермер добровольно вернул в бюджет деньги, израсходованные не по назначению.