В Красноярском районе столкнулись два автомобиля, есть пострадавший

В пятницу, 15 мая, в Красноярском районе Самарской области на 1 040‑м км автодороги М‑5 произошло ДТП с участием автомобиля Kia Sorento и грузового автомобиля "Газель", сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В пути следования иномарка допустила наезд на стоящий автомобиль "ГАЗель", осуществляющий дорожные работы (ООО "ДСК Трансстрой"), о чем свидетельствовали соответствующие дорожные знаки.
В результате происшествия 26-летний водитель иномарки получил травмы и был госпитализирован в больницу им. Середавина. Водитель "ГАЗели" не пострадал.
На месте происшествия работали 4 сотрудника пожарные-спасатели, бригада скорой медпомощи, сотрудники Госавтоинспекции.
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!