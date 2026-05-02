В Тольятти в ДТП с тремя автомобилями пострадали женщина и ребенок

В пятницу, 1 мая, в Комсомольском районе Тольятти произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, в 12:25 43-летний водитель Lada Priora в районе дома № 27А по ул. Громовой при выполнении разворота не предоставил преимущества в движении Chevrolet Niva. После столкновения внедорожник продолжил движение и ударил Lada Granta, выезжавшую с прилегающей территории.

С места ДТП в лечебное учреждение доставлена 39-летняя пассажир "Нивы", ей назначено амбулаторное лечение. Второй пассажир внедорожника — 11-летний подросток госпитализирован.