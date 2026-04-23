Тройное ДТП под Самарой: водитель погиб, двое пассажиров в больнице

В четверг, 22 апреля, в 08:52 на 8‑м километре обводной дороги Самары произошло серьезное ДТП с участием трех легковых автомобилей, сообщает пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС" Самарской области.
В аварии столкнулись три легковушки: "Нива Шевроле", Ford Focus и Nissan Almera.
В результате аварии 70-летний водитель "Нивы" погиб на месте. В Ford и Nissan пострадали пассажиры, их госпитализировали в больницы Самары.
На месте происшествия работали спасатели, сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи.
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
