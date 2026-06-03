В Тольятти не разъехались Ford и Haval, один водитель погиб

В среду, 3 июня, возле дома №69 на ул. Матросова столкнулись автомобили Ford Focus и Haval, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, примерно в 15:00 71-летний водитель Ford при повороте налево не уступил дорогу и врезался в китайскую иномарку под управлением 44-летнего водителя.

На месте ДТП до прибытия медиков скончался водитель Haval. Второй водитель — госпитализирован.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.