В Шигонском районе столкнулись Lada Granta и ВАЗ 2110

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В субботу, 18 июля в 17:37 на перекрестке автодорог Подвалье — Новодевичье Шигонского района столкнулись с последующим опрокидыванием автомобили Lada Granta и ВАЗ 2110, сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"