Водитель легковушки погиб после лобового столкновения с "Газелью" в Сергиевском районе

В пятницу, 10 июля, около 13:10 на 1101‑м км автодороги М‑5 "Урал" произошло смертельное ДТП, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В Сергиевском районе водитель автомобиля Lada Granta выехал на встречную полосу в запрещенном для этого месте и столкнулся с автомобилем "Газель" по управлением 37-летнего шофера.

В результате удара водитель Lada погиб на месте, медики не успели ему помочь. Второго участника аварии госпитализировали.

Сейчас на месте происшествия работает следственно‑оперативная группа. Сотрудники полиции выясняют все детали случившегося, чтобы установить полную картину ДТП.