В Безенчукском районе в лобовом столкновении двух Lada пострадали три человека

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В пятницу, 3 июля, в 8:15 на 4 км дороги Самара - Волгоград - Осинки - Безенчук произошло лобовое столкновение Lada Granta и Lada Kalina, сообщает ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям"