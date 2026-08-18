Семь человек пострадали при столкновении двух "Газелей" в Ставропольском районе

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Во вторник, 18 августа, в 18:15 на трассе М-5 между с. Зеленовка и пос. Прибрежный столкнулись две "Газели".

Фото: Прокуратура Самарской области