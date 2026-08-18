Семь человек пострадали при столкновении двух "Газелей" в Ставропольском районе

Во вторник, 18 августа, в 18:15 на трассе М-5 между с. Зеленовка и пос. Прибрежный столкнулись две "Газели".
Один автомобиль грузовой - перевозивший товары маркетплейса, второй - грузопассажирский, который вез рабочих строительной бригады.
В результате столкновения оба водителя и пять пассажиров доставлены в больницу, им оказывается медицинская помощь. Погибших нет.
Прокуратура Самарской области взяла на контроль ход процессуальной проверки, сообщает пресс-служба ведомства.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!