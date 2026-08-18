Два человека госпитализированы после столкновения BMW, Opel и Mercedes-Benz в Самаре

Во вторник, 18 августа, около 19:15 в Самаре на ул. Промышленности возле дома № 241 произошло массовое ДТП.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, 33-летний мужчина на BMW не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилями Opel и Mercedes-Benz, которые ехали навстречу.
25-летняя водитель и 26-летний пассажир Opel доставлены в больницу.
Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!