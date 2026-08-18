Два человека госпитализированы после столкновения BMW, Opel и Mercedes-Benz в Самаре

Во вторник, 18 августа, около 19:15 в Самаре на ул. Промышленности возле дома № 241 произошло массовое ДТП.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, 33-летний мужчина на BMW не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилями Opel и Mercedes-Benz, которые ехали навстречу.

25-летняя водитель и 26-летний пассажир Opel доставлены в больницу.

Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.