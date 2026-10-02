Юный мотоциклист из Тольятти пострадал в ДТП с Lada Vesta

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 1 октября, в 15:53 в Тольятти в жилой зоне в районе дома № 19 по ул. Толстого столкнулись Lada Vesta и мотоцикл.

Фото: ГУ МВД по Самарской области