В Красноярском районе Opel Astra разбился, слетев в кювет, пострадали два человека

В пятницу, 25 сентября, в 7:10 в Красноярском районе в ДТП пострадал водитель Opel Astra, который, превысив скорость, слетел на авто в кювет, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как сообщили в ГАИ, 19-летний юноша, управляя Opel Astra, двигался по 6 км автодороги "Курумоч — Новый Буян". В пути, нарушив правила расположения транспортного средства на дороге, он съехал в кювет.

Водитель госпитализирован, а его пассажир — 27-летний мужчина доставлен в медицинское учреждение.