Пять пострадавших: в Самаре грузовик, у которого отказали тормоза, "собрал" 7 автомобилей и автобус

В субботу, 19 сентября, около 10:25 в Самаре 37-летний водитель грузового автомобиля Howo не справился с управлением и столкнулся с Renault Megane, а после с Lada Largus и Kia Rio.
После столкновения Kia отбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась с другим Kia Rio. Грузовик столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado, Lada Granta, Lada Priora и рейсовым автобусом без пассажиров.
Как сообщают в ГУ МВД по Самарской области, предварительно, у Howo отказала тормозная система. В ДТП пострадали пять человек, в том числе 11-летний ребенок.
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Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?