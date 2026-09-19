Пять пострадавших: в Самаре грузовик, у которого отказали тормоза, "собрал" 7 автомобилей и автобус

В субботу, 19 сентября, около 10:25 в Самаре 37-летний водитель грузового автомобиля Howo не справился с управлением и столкнулся с Renault Megane, а после с Lada Largus и Kia Rio.

После столкновения Kia отбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась с другим Kia Rio. Грузовик столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado, Lada Granta, Lada Priora и рейсовым автобусом без пассажиров.

Как сообщают в ГУ МВД по Самарской области, предварительно, у Howo отказала тормозная система. В ДТП пострадали пять человек, в том числе 11-летний ребенок.