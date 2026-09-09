В Кинель-Черкасском районе под колеса авто попала женщина, шедшая по дороге вне пешеходного перехода

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Во вторник, 8 сентября, в 13:38 в Кинель-Черкасском районе пострадала пешеход, которая переходила дорогу не по правилам, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области