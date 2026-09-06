В Кинельском районе водитель Hyundai Solaris устроил ДТП и отказался от медосвидетельствования

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В субботу, 5 сентября, в Кинельском районе на 35 км автодороги "Самара — Бугуруслан" произошла дорожная авария с участием автомобилей Hyundai Solaris и Lada Priora, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области