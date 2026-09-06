16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев поздравил работников нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником Губернатор Вячеслав Федорищев проверил исполнение поручений по социальным объектам в Рощинском Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны Вячеслав Федорищев обратился к самарцам в связи с Днем солидарности в борьбе с терроризмом В День знаний Вячеслав Федорищев встретился с учениками лицея "Созвездие"

Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев поздравил работников нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником

САМАРА. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 82
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 6 сентября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил работников нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником.

"Уважаемые работники и ветераны нефтяной и газовой промышленности! Сегодня вы отмечаете свой профессиональный праздник. Ваш труд очень важен для экономики и социальной сферы Самарской области. Работая в сложнейших условиях санкций и угроз террористических атак со стороны преступного киевского режима, вы решаете задачи по достижению технологического суверенитета отрасли и страны в целом, поставленные нашим президентом В. В. Путиным, активно участвуете в  реализации национальных проектов "Эффективная и конкурентная экономика", "Международная кооперация и экспорт". Спасибо вам за вклад в укрепление энергетического, промышленного, экспортного потенциала нашего региона", — отметил глава региона.

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что усилия работников отрасли способствуют приближению победы в специальной военной операции. Он искренне поблагодарил всех, кто по зову сердца пошел защищать Родину, кто в составе мобильных огневых групп обеспечивает антитеррористическую защищенность объектов ТЭК, кто помогает ветеранам СВО и их семьям, обеспечивает отправку гуманитарной помощи.   

"Особые слова признательности — ветеранам, которые заложили прочный фундамент для развития отрасли. Ваш опыт, мудрость и традиции, уважаемые друзья, вдохновляют молодое поколение специалистов на новые трудовые достижения", — заключил губернатор. 

Гид потребителя

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Фото на сайте

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4