В воскресенье, 6 сентября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил работников нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником.
"Уважаемые работники и ветераны нефтяной и газовой промышленности! Сегодня вы отмечаете свой профессиональный праздник. Ваш труд очень важен для экономики и социальной сферы Самарской области. Работая в сложнейших условиях санкций и угроз террористических атак со стороны преступного киевского режима, вы решаете задачи по достижению технологического суверенитета отрасли и страны в целом, поставленные нашим президентом В. В. Путиным, активно участвуете в реализации национальных проектов "Эффективная и конкурентная экономика", "Международная кооперация и экспорт". Спасибо вам за вклад в укрепление энергетического, промышленного, экспортного потенциала нашего региона", — отметил глава региона.
Вячеслав Федорищев подчеркнул, что усилия работников отрасли способствуют приближению победы в специальной военной операции. Он искренне поблагодарил всех, кто по зову сердца пошел защищать Родину, кто в составе мобильных огневых групп обеспечивает антитеррористическую защищенность объектов ТЭК, кто помогает ветеранам СВО и их семьям, обеспечивает отправку гуманитарной помощи.
"Особые слова признательности — ветеранам, которые заложили прочный фундамент для развития отрасли. Ваш опыт, мудрость и традиции, уважаемые друзья, вдохновляют молодое поколение специалистов на новые трудовые достижения", — заключил губернатор.
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит