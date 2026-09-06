В воскресенье, 6 сентября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил работников нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником.

"Уважаемые работники и ветераны нефтяной и газовой промышленности! Сегодня вы отмечаете свой профессиональный праздник. Ваш труд очень важен для экономики и социальной сферы Самарской области. Работая в сложнейших условиях санкций и угроз террористических атак со стороны преступного киевского режима, вы решаете задачи по достижению технологического суверенитета отрасли и страны в целом, поставленные нашим президентом В. В. Путиным, активно участвуете в реализации национальных проектов "Эффективная и конкурентная экономика", "Международная кооперация и экспорт". Спасибо вам за вклад в укрепление энергетического, промышленного, экспортного потенциала нашего региона", — отметил глава региона.

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что усилия работников отрасли способствуют приближению победы в специальной военной операции. Он искренне поблагодарил всех, кто по зову сердца пошел защищать Родину, кто в составе мобильных огневых групп обеспечивает антитеррористическую защищенность объектов ТЭК, кто помогает ветеранам СВО и их семьям, обеспечивает отправку гуманитарной помощи.

"Особые слова признательности — ветеранам, которые заложили прочный фундамент для развития отрасли. Ваш опыт, мудрость и традиции, уважаемые друзья, вдохновляют молодое поколение специалистов на новые трудовые достижения", — заключил губернатор.