Вячеслав Федорищев провел встречу с карьерными консультантами, работающими в формате "равный - равному" с ветеранами СВО

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с карьерными консультантами службы занятости, работающими в формате "равный — равному" с ветеранами СВО. В ней также приняли участие депутаты Самарской Губернской Думы и ветераны СВО, выпускники проекта "Школа героев".

"Для нас возвращение наших ребят, наших Героев, участников СВО в мирную жизнь, взаимодействие с их семьями, обеспечение их достойной работой, зарплатой, социальными гарантиями — одно из важнейших направлений в работе как правительства Самарской области, так и всех муниципальных образований. Ситуация у нас достаточно стабильная — все обратившиеся в службы занятости ветераны обеспечиваются рабочими местами, их у нас достаточно. Регион развивается, много хороших рабочих мест. Вместе с тем мы продолжаем развивать комплекс мер поддержки, и принцип, который мы внедрили "равный — равному", показывает свою успешность. Это формат, когда к работе в кадровых центрах привлекаются как участники СВО, так и члены их семей, волонтеры. Мы вами очень гордимся. Эта работа сейчас очень важна", — сказал Вячеслав Федорищев, обращаясь к участникам встречи.

Реализация принципа "равный — равному" — вариант, когда консультантами являются бывшие участники специальной военной операции. Сейчас в формате "равный — равному" в кадровых центрах работают 24 человека, в том числе волонтеры, члены семей участников СВО и 4 ветерана СВО, которые официально трудоустроены карьерными консультантами в центрах занятости Самары, Новокуйбышевска и Кошкинского района.

В ходе встречи обсудили итоги уже проделанной работы, карьерные консультанты и волонтеры поделились опытом своей работы, внесли свои предложения по расширению возможностей данного формата.

Помимо плановой работы "равные" консультанты выступают в качестве наставников и осуществляют сопровождение ветерана СВО на каждом этапе — от составления резюме до взаимодействия с работодателем и сопровождения на собеседование.

Кроме того, они выезжают в районы, проводят консультации ветеранов и сотрудников службы занятости, принимают участие в профильных мероприятиях, а также курируют Клубы "Работа для СВОих". Клубы являются площадкой для неформального общения и взаимодействия ветеранов СВО с социальными координаторами, представителями военкоматов и работодателями. С начала 2026 года в работе клубов приняли участие почти 500 человек.

Отметим, что проект стал призером конкурса Минтруда России и был рекомендован для масштабирования.



"Многие ребята боятся открыться другим людям. Но когда с ними общается человек, который тоже находился на СВО, — этот разговор сразу идет проще, нет додумок, мы сразу отвечаем, как есть", — сказал участник специальной военной операции, кавалер Ордена Мужества, карьерный консультант территориального центра занятости населения г. о. Самара и м. р. Волжский, выпускник 2 потока региональной программы "Школа героев" Максим Баранович.

Большое внимание уделяется психологической помощи участников СВО, обратившихся в службу занятости к карьерным консультантам и волонтерам. На важности такой поддержки неоднократно акцентировал внимание губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Напомним, ранее депутат Александр Живайкин предложил внедрить "боевое резюме", которое позволит представить военный опыт в виде профессиональных навыков, понятных работодателям, и создать реестр "Работодатель СВО", в который войдут организации, готовые принимать ветеранов на работу. В проработке запуск чат-бота для поиска вакансий и консультаций, программа ускоренного переобучения "Профессия за 60 дней" в рамках нацпроекта "Кадры", расширение информирования через МФЦ и поликлиники, а также организация выездных бригад психологической поддержки для работы в муниципалитетах.

По итогам встречи глава региона подчеркнул, что инициативы дополнения и масштабирования принципа "равный — равному" будут поддержаны. Их планируется распространить не только на кадровые центры, но и на систему социальной защиты, медицинские учреждения и программы поддержки предпринимательства.