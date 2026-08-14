Вячеслав Федорищев ознакомился с новым центром протезирования конечностей в регионе

В пятницу, 14 августа, в Тольятти был открыт центр протезирования конечностей "Основание". Новое производство посетил губернатор Вячеслав Федорищев.

ООО "Основание" — протезное предприятие нового поколения. Его цель — помощь людям с инвалидностью: не только протезирование, но и полноценное медицинское сопровождение. Поэтому здесь планируют оказывать и комплексные медицинские услуги. Специалисты предприятия, в том числе протезисты с врачебным опытом, обеспечат мультидисциплинарный подход к сопровождению пациентов.

Центр располагается в здании по адресу: ул. Революционная, 28А. Общая площадь — более 4 000 кв. м, из которых 900 кв. м отведено под протезное производство. На остальной площади созданы условия для диагностики, протезирования нижних конечностей и реабилитации, размещены кабинеты врачей, оборудованный по современным стандартам рентген-кабинет.

Глава региона осмотрел производственные мастерские, где ему продемонстрировали этапы процесса формовки и сборки, оценил готовые изделия.

Новый центр оснащен оборудованием производства ООО "Армакс". Здесь есть специальные стойки для снятия и копирования размеров, аппараты для обработки гипса, пенополиуретана, полиэтилена, а также углеволокна (карбона) при изготовлении изделий, модуль для термической обработки пластиковых заготовок, стойки для сборки протезов.

"Армакс" — ведущий производитель протезно‑ортопедического оборудования в России, резидент технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина". В 2025 году компания запустила новую линейку оборудования для протезно‑ортопедических предприятий. Появились современные лазерные станки и установки лазерной сварки, которые позволяют выпускать высокотехнологичную продукцию с эстетичными сварными швами.

В рамках технопарка компания производит протезосборочный комплекс для ортопедических клиник и реабилитационных центров. Это компактный комплекс для изготовления протезов нижних конечностей одним мастером на одном рабочем месте: от слепка до готового изделия клиенту. В числе его конкурентных преимуществ — использование отечественных материалов, а не сборка из импортных запчастей. Комплекс позволяет ускорить технологический процесс создания протеза в 1,5 раза, доставка готового оборудования конечному потребителю сокращается с 9-12 месяцев до месяца. Продукция соответствует требованиям рынка. Оборудование изначально спроектировано с учетом российской нормативной базы и текущих задач (необходимость быстрого и точного протезирования при сложных травмах).

По словам генерального директора ООО "Армакс", соучредителя ООО "Основание" Михаила Закроева, в планах — расширение производства оборудования, освоение новых видов протезов, развитие клиники. "Недавно мы создали протез пальцев, единственный в стране, который прошел все тесты медкомиссии, и его выдали пациенту по индивидуальной программе реабилитации, — рассказал он. — Компания "Армакс" начинала с производства протезов, это наш главный профиль. "Основание" — это не когда протезное предприятие пытается войти в медицинский сектор. Это когда медицина приходит в мир протезирования".

Вячеслав Федорищев посетил также реабилитационный зал, оценил, как организовано предоставление услуг пациентам, оснащенность оборудованием для обучения навыкам обращения с протезом.

Как рассказал директор ООО "Основание" Александр Синякин, с сентября текущего года центр планирует увеличивать численность персонала.

"Здесь не просто медицинское учреждение, а полный цикл: производство, протезирование, обучение ребят, которым нужна такая поддержка, как правильно с этим оборудованием работать. Такая комплексность позволяет в полной мере отвечать за качество. Мы все знаем, что сейчас и наши герои — участники СВО, и многие другие люди, кому требуется такое внимание, получают лучшие изделия. Правительство России по поручению Президента организовало работу так, что каждый нуждающийся получает достойное протезирование", — отметил Вячеслав Федорищев по итогам знакомства с новым центром.

"Конкуренция высокая, поэтому здесь не получится никого ввести в заблуждение, — добавил глава региона. — Если протез качественный, если он кастомизирован под того, кто в нем нуждается, только тогда можно заслужить репутацию. Здесь предприятия, которые производят оборудование и непосредственно протезы, заслужили эту репутацию. У нас в технопарке производится оборудование, которое по всей стране раскупается и далее в регионах России уже производятся сами протезы. Здесь мы видим современный достойный комплексный центр, куда можно прийти и полностью получить эту услугу. Наше министерство здравоохранения всегда держит на контроле качество медицинских услуг, которые предоставляются частными компаниями, здесь оно высокое".

Губернатор выразил уверенность, что с учетом своих возможностей центр будет востребован не только у самарцев, но и у жителей других регионов.

Новую производственную площадку оценил и главный врач Тольяттинской городской клинической больницы № 5 Олег Сакеев. Он отметил, что протезы пациенты могут получать бесплатно в рамках индивидуальной программы реабилитации: "С учетом масштабов производства уверен, все потребности в обеспечении протезами будут удовлетворены".

Новый протезный центр рассматривается также как будущая клиническая база для Самарского государственного медицинского университета.

"Я даю высокую оценку и коллективу, и оборудованию, — поделился мнением ректор СамГМУ Александр Колсанов. — СамГМУ уже имеет опыт работы в этом направлении, мы приобретали оборудование компании "Армакс" и работаем на нем. Действительно, сроки изготовления сокращаются, используются российские комплектующие — это очень важно. Мы наметили другие планы по расширению взаимодействия. Предварительно обсудили возможность клинических баз, кафедр на этой очень мощной площадке и будем, конечно, взаимодействовать в направлении 3D-моделирования, по созданию цифровых решений. Это пойдет на пользу как учреждению, так и медуниверситету, и всему региону".

"Это в классическом смысле кластер: образование, наука, производство — все работаем на одну цель", — заключил Вячеслав Федорищев.