На оперативном совещании обсудили работу по ликвидации последствий непогоды в Самарской области

В понедельник, 10 августа, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание, на котором обсудили работу по ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий в регионе.

"Хочу поблагодарить всех сотрудников, которые занимаются ликвидацией последствий непогоды. Надо потом эту работу проанализировать по всем направлениям с тем, чтобы этот опыт себе на будущее оставить", — подчеркнул глава региона.

Ликвидация основных последствий разгула стихии (уборка мусора, расчистка дорог и дворов) ведется аварийными и коммунальными службами в рабочем режиме, и уже почти завершена.

Глава региона дал двухдневный срок на то, чтобы в рамках рабочей группы определить финансовые решения по устранению долгосрочных последствий непогоды, а затем реализовать эту работу в кратчайшие сроки.

"Пару дней на то, чтобы все досконально изучить, предложения вносите, мы в любом случае жителей не оставим, — подчеркнул губернатор. — Я попросил проактивно быть на связи, чтобы уже сейчас оценивать последствия".

Вячеслав Федорищев добавил, что необходимо заранее определить возможный объем ущерба и необходимые меры, чтобы через месяц не столкнуться с неожиданными запросами на компенсацию уже выполненных работ. Здесь губернатор отметил важность взаимодействия муниципалитетов, пострадавших от непогоды, с региональным правительством.

Напомним, в выходные дни в Самарской области был штормовой ветер, который оставил после себя последствия: повалено порядка 80 деревьев в 8 муниципальных образованиях; в Тольятти поврежден 31 автомобиль; частичное повреждение кровель произошло в 25 населенных пунктах в 6 муниципальных образованиях. Также произошли аварийные отключения электроснабжения в 57 населенных пунктах на территории 8 муниципальных образований. Пострадавших и погибших нет.

"Остановить стихию невозможно, но необходимо максимально оперативно устранять последствия. Жители пишут о том, что ветки и сломанные деревья часто продолжают лежать на проезжей части. Особенно остро эта проблема стоит на придомовых территориях — не всегда управляющие организации оперативно организуют уборку, особенно в выходные дни. Люди вынуждены либо самостоятельно это делать, либо искать альтернативный путь для того, чтобы пройти и проехать. Волной непогоды значительно был затронут Тольятти", — сказал Вячеслав Федорищев.

Глава г. о. Тольятти Илья Сухих доложил о том, как в Тольятти устраняются последствия непогоды.

Также о последствиях непогоды доложил глава Сергиевского района Самарской области Анатолий Екамасов. Он обратился за помощью к главе региона. Губернатор Вячеслав Федорищев подчеркнул, что району будет оказана вся необходимая финансовая помощь.

Кроме того, губернатор Вячеслав Федорищев обратил внимание глав муниципальных образований и соответствующих служб на то, что несмотря на предупреждающий прогноз погоды и шторм на Волге, даже во время грозы люди продолжают купаться, плавать на сапбордах.

"В воде и маленькие дети, и взрослые. В социальных сетях было много видео, мы смотрели, анализировали. Даже на официальных пляжах это происходит. Нет команды: "отбой". В такой момент должны работать дежурные службы, должно быть оповещение о необходимости выйти на берег и укрыться. Все прокаты оборудования должны сразу закрываться, — отметил руководитель области. — Мы должны обеспечить профилактикой достаточный режим безопасности".

По частным пляжам губернатор поручил провести дополнительную проверку по работе спасателей, а также повышать их компетенции ежедневно.