Вячеслав Федорищев встретился с чемпионами по прыжкам на батуте

В День физкультурника, 8 августа, губернатор Вячеслав Федорищев встретился с тренерами-преподавателями и спортсменами сборных команд Самарской области по прыжкам на батуте. Они обсудили вопросы поддержки и развития этого олимпийского вида спорта, а также последние достижения сборной команды региона. В беседе участие приняли боец ММА, чемпион России, Европы и мира по панкратиону, участник специальной военной операции Рамис Терегулов, а также президент Федерации спортивной борьбы Самарской области, депутат областного парламента Александр Живайкин.

Самарские батутисты в апреле этого года принимали участие в чемпионате и первенстве Европы в Португалии. Там они завоевали золото в командном зачете первенства Европы на двойном минитрампе, золото в командных индивидуальных прыжках среди юниоров, серебро мужской сборной в командных прыжках на батуте. А в июле Сборная Самарской области заняла первое общекомандное место на XIII летней Спартакиаде учащихся России в Комсомольске-на-Амуре. Среди 82-х атлетов 13-16-ти лет из 23-х регионов наши спортсмены завоевали пять медалей: три золотых и две бронзовых.

"Результаты, которые вы показываете, очень дорогого стоят. Это говорит о том, что у нас очень хорошая школа, сильнейшие тренеры, заложенные традиции. Когда вы становитесь чемпионами, это в очередной раз подчеркивает, что в Самарской области сильные, спортивные и талантливые люди. Спасибо вам за труд, упорство и пример", — обратился Вячеслав Федорищев к участникам встречи.

Член сборной команды Самарской области и сборной России по прыжкам на батуте Кирилл Пантелеев рассказал, что в спорт он попал благодаря тому, что родители его привели в секцию, которая находилась рядом с домом. Так увлечение переросло в настоящее дело. "Первых серьезных результатов я добился уже в 14 лет на первенстве России по батуту, — добавил он. — Сейчас учусь на тренера, уже получил диплом бакалавра и поступил в магистратуру. Планирую свое будущее связать с тренерской работой. При этом я еще увлекаюсь музыкой, сам пишу тексты песен, в основном — это рэп, хип-хоп".

Ева Старостина, вспоминая о том, как она попала в батутный спорт, рассказала, что всегда была подвижным ребенком, много бегала и прыгала. Поэтому ее и отвели в секцию по прыжкам на батутах. "Этим видом спорта я занимаюсь уже 12 лет. Сейчас мне 16 лет и в моей копилке наград есть золотая медаль в командных индивидуальных прыжках среди юниоров чемпионата Европы", — рассказала девушка. Благодаря упорным тренировкам она занимает первые места на различных турнирах и первенствах.

Глава региона поинтересовался, куда Ева планирует поступать. "Я хочу пойти учиться на экономиста в Тольяттинский государственный университет", — сказала она в ответ. Спортсменка переходит в 10 класс. Совсем недавно она сдавала ОГЭ и получила "удовлетворительный", по ее мнению, результат — до пятерок не хватило несколько баллов.

"Вы точно не ленивый человек, исходя из ваших достижений. У вас есть еще время, чтобы подтянуться и поступить туда куда хотите. Нам экономисты сейчас нужны, в том числе и в спорте", — сказал Вячеслав Федорищев.

На пике своей спортивной подготовки — Матвей Белов. В свои 17 лет он входит не только в сборную региона, но и в основной состав спортивной сборной команды России. Он неоднократно становился победителем международных соревнований "Кубок Г. Т. Добровольского", первенств и чемпионатов России. Совсем недавно стал первым на всероссийских соревнованиях по прыжкам на батуте "Кубок вызова" в Санкт-Петербурге.

"Твои достижения — это пример для других ребят. Мы очень гордимся тобой", — обратился губернатор к спортсмену и пожелал ему успехов на предстоящих соревнованиях, которые пройдут осенью.

Дмитрий Нартов уже 12 лет в батутном спорте. Сейчас учится в училище олимпийского резерва в Самаре. Он рассчитывает продолжить обучение уже в вузе — в рамках действующей областной программы за счет средств областного бюджета. "Хочу и дальше добиваться побед, прославлять наш регион своими спортивными результатами", — добавил спортсмен.

Президент региональной общественной организации "Федерация прыжков на батуте Самарской области", старший тренер спортивной сборной команды Самарской области по прыжкам на батуте, тренер молодежной сборной команды России Елена Дорофеева во время беседы обратила внимание на то, что в Самаре спортсмены не могут подобрать помещение для занятий — чаще всего не хватает высоты потолков. "Минимум должно быть 11 метров. А ребята тренируются сейчас в помещениях, где высота только 6 метров. Если будет возможность помочь, ребята будут только рады", — отметила наставник.

Глава региона поручил министру спорта Самарской области Лидии Рогожинской помочь в подборе помещения. Сейчас в регионе открыто 2 отделения по виду спорта "прыжки на батуте": в областной Спортивной школе олимпийского резерва № 1 и в Спортивной школе олимпийского резерва № 7 имени В. А. Гройсмана в Тольятти.

Также, во время встречи тренеры подняли вопросы создания центров реабилитации для профессиональных спортсменов, спонсорской помощи. В завершении беседы Вячеслав Федорищев поблагодарил ребят за высокие достижения и пожелал им новых побед. А после — вручил государственные и региональные награды тем, кто тем, кто укрепляет спортивную славу Самарской области — спортсменам, тренерам, ветеранам.

"Ваш труд, стремление, упорство, воля — это пример для всех, не только для спортсменов. Сейчас, когда наша страна проходит важнейший, особый период проведения специальной военной операции, именно вы, тот пример, который показывает младшему поколению и старшему, каким нужно быть — целеустремленным, сильным. Наши ребята, которые защищают нас и все, кто трудится здесь, обладают железной волей", — считает Вячеслав Федорищев.

Правительство Самарской области последовательно выполняет поручение президента России Владимира Путина: к 2030 г. не менее 70% жителей должны заниматься спортом регулярно. Для достижения этой цели в регионе с 2024 г. реализуется программа "Мастер спорта". Ежегодно проводятся более 1000 спортивных и физкультурных мероприятий. Введены выплаты спортсменам за разряды и звания — поддержку получили свыше 1500 человек.

"Каждый, кто тренирует и тренировал десятки чемпионов России и мира, сами спортсмены — вы наша гордость. Мы очень благодарны вам за труд, вашу работу. Уверен, что огромное количество чемпионов, которых воспитала Самарская земля, огромное количество федераций, по-настоящему сильные, потому что во многих соревнованиях показывают первые места", — подчеркнул глава региона.

Среди тех, кто был награжден, — старший тренер-преподаватель по тхэквондо (ВТФ) областной Спортивной школы олимпийского резерва № 2 Анар Аскеров. Его воспитанники неоднократно становились победителями и призерами чемпионатов и первенств России, Европы, мира и других международных соревнований. За 11 лет работы он подготовил трех Мастеров спорта международного класса и трех Мастеров спорта России. 7 его воспитанников входят в состав сборной команды страны.

"Вячеслав Андреевич, спасибо вам, всей вашей команде правительства Самарской области за ваш труд, за вашу работу, за поддержку наших спортсменов, специалистов, тренеров. Это ощущается", — обратился с ответным словом тренер-преподаватель.