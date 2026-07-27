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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев поздравил работников МФЦ с профессиональным праздником

САМАРА. 27 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил работников МФЦ с профессиональным праздником.

"Уважаемые работники многофункциональных центров! Сегодня вы отмечаете профессиональный праздник. 27 июля 2010 г. вступил в силу ФЗ № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", который заложил правовую основу для создания системы МФЦ. С тех пор ваша работа — неотъемлемая часть современной системы государственного управления, которая обеспечивает прозрачность и доступность административных процедур по принципу единого окна", — заявил глава региона.

Он отметил, что благодаря усилиям сотрудников МФЦ миллионы жителей региона быстро, удобно и качественно решают сотни вопросов — от оформления паспорта до регистрации недвижимости и получения социальных выплат.

Губернатор выразил благодарность за неустанный труд, опыт, компетентность преданность делу, терпение, заботу о наших гражданах и искреннее желание им помочь. Особую признательность Вячеслав Федорищев выразил за ту значимую роль, которую сотрудники МФЦ выполняют в работе по поддержке участников СВО и их близких. Проявляют чуткость и внимание к вопросам, с которыми они обратились, помогают получить комплексную поддержку.

"Друзья! Важно, что год от года многофункциональные центры нашего региона развиваются, а вы, стремясь сделать жизнь наших граждан еще более комфортной, не перестаете совершенствовать свои профессиональные навыки и компетенции. Уверен, что вместе мы продолжим активно трудиться на благо Самарской области! От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов! Пусть каждый день приносит удовлетворение от достигнутых результатов, а благодарность людей станет лучшей наградой за ваш труд!", — заключил Вячеслав Федорищев.

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