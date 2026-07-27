Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил работников МФЦ с профессиональным праздником.
"Уважаемые работники многофункциональных центров! Сегодня вы отмечаете профессиональный праздник. 27 июля 2010 г. вступил в силу ФЗ № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", который заложил правовую основу для создания системы МФЦ. С тех пор ваша работа — неотъемлемая часть современной системы государственного управления, которая обеспечивает прозрачность и доступность административных процедур по принципу единого окна", — заявил глава региона.
Он отметил, что благодаря усилиям сотрудников МФЦ миллионы жителей региона быстро, удобно и качественно решают сотни вопросов — от оформления паспорта до регистрации недвижимости и получения социальных выплат.
Губернатор выразил благодарность за неустанный труд, опыт, компетентность преданность делу, терпение, заботу о наших гражданах и искреннее желание им помочь. Особую признательность Вячеслав Федорищев выразил за ту значимую роль, которую сотрудники МФЦ выполняют в работе по поддержке участников СВО и их близких. Проявляют чуткость и внимание к вопросам, с которыми они обратились, помогают получить комплексную поддержку.
"Друзья! Важно, что год от года многофункциональные центры нашего региона развиваются, а вы, стремясь сделать жизнь наших граждан еще более комфортной, не перестаете совершенствовать свои профессиональные навыки и компетенции. Уверен, что вместе мы продолжим активно трудиться на благо Самарской области! От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов! Пусть каждый день приносит удовлетворение от достигнутых результатов, а благодарность людей станет лучшей наградой за ваш труд!", — заключил Вячеслав Федорищев.
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит