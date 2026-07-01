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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем ветеранов боевых действий

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем ветеранов боевых действий.

"Уважаемые товарищи! Сегодня мы уже во второй раз отмечаем памятную дату Самарской области — День ветеранов боевых действий.

В этот день мы отдаем дань глубочайшего уважения и признательности тем, кто с честью и достоинством выполнял свой воинский долг по защите Отечества в Афганистане, на Северном Кавказе, в других горячих точках, самоотверженно сражался на Донбассе и в Новороссии.

Самарская земля чтит наших героев, отдавших свои жизни за Родину в локальных войнах и конфликтах второй половины XX века и последних десятилетий. Для подрастающего поколения они стали примером стойкости, мужества и патриотизма.

Считаем своим долгом поддерживать воинов, которые с оружием в руках отстаивали национальные интересы нашего государства, заботиться об их близких. У нас в регионе активно работают ветеранские организации, самарский филиал Фонда "Защитники Отечества", программа "Школа героев", центры поддержки участников СВО и их семей "Сердце воина". Страна должна помнить о тех, кому обязана нерушимостью своих границ и безопасностью граждан.

Дорогие друзья! Выражаю огромную благодарность ветеранам боевых действий, всем, кто защищает их права и интересы, увековечивает память павших, ведет работу по патриотическому воспитанию молодежи, подготовке ее к службе в Вооруженных Силах России и других силовых структурах.
От всей души желаю вам и вашим семьям здоровья, благополучия, мира, добра и удачи во всех начинаниях!", — говорится в поздравительном адресе. 

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