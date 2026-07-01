Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем ветеранов боевых действий.
"Уважаемые товарищи! Сегодня мы уже во второй раз отмечаем памятную дату Самарской области — День ветеранов боевых действий.
В этот день мы отдаем дань глубочайшего уважения и признательности тем, кто с честью и достоинством выполнял свой воинский долг по защите Отечества в Афганистане, на Северном Кавказе, в других горячих точках, самоотверженно сражался на Донбассе и в Новороссии.
Самарская земля чтит наших героев, отдавших свои жизни за Родину в локальных войнах и конфликтах второй половины XX века и последних десятилетий. Для подрастающего поколения они стали примером стойкости, мужества и патриотизма.
Считаем своим долгом поддерживать воинов, которые с оружием в руках отстаивали национальные интересы нашего государства, заботиться об их близких. У нас в регионе активно работают ветеранские организации, самарский филиал Фонда "Защитники Отечества", программа "Школа героев", центры поддержки участников СВО и их семей "Сердце воина". Страна должна помнить о тех, кому обязана нерушимостью своих границ и безопасностью граждан.
Дорогие друзья! Выражаю огромную благодарность ветеранам боевых действий, всем, кто защищает их права и интересы, увековечивает память павших, ведет работу по патриотическому воспитанию молодежи, подготовке ее к службе в Вооруженных Силах России и других силовых структурах.
От всей души желаю вам и вашим семьям здоровья, благополучия, мира, добра и удачи во всех начинаниях!", — говорится в поздравительном адресе.
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит