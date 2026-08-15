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Губернатор Федорищев: "Самое важное – погибших нет"

САМАРА. 15 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал последствия ракетной атаки утром 15 августа. 

Напомним, при атаке ВСУ пострадало промышленное предприятие в областной столице.

"По моему поручению развернут оперативный штаб на месте ракетной атаки ВСУ. Сотрудники экстренных служб занимаются ликвидацией последствий. Самое важное — погибших нет. Все были вовремя эвакуированы, люди сработали точно по отработанным инструкциям. Двое человек обратились за медицинской помощью — она оказывается в полном объеме. Ситуация на контроле", — написал глава региона в своем канале в Мах.

 

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