Губернатор Федорищев: "Самое важное – погибших нет"

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал последствия ракетной атаки утром 15 августа.

Напомним, при атаке ВСУ пострадало промышленное предприятие в областной столице.

"По моему поручению развернут оперативный штаб на месте ракетной атаки ВСУ. Сотрудники экстренных служб занимаются ликвидацией последствий. Самое важное — погибших нет. Все были вовремя эвакуированы, люди сработали точно по отработанным инструкциям. Двое человек обратились за медицинской помощью — она оказывается в полном объеме. Ситуация на контроле", — написал глава региона в своем канале в Мах.