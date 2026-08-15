Губернатор Федорищев: "Самое важное – погибших нет"

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал последствия ракетной атаки утром 15 августа.
Напомним, при атаке ВСУ пострадало промышленное предприятие в областной столице.
"По моему поручению развернут оперативный штаб на месте ракетной атаки ВСУ. Сотрудники экстренных служб занимаются ликвидацией последствий. Самое важное — погибших нет. Все были вовремя эвакуированы, люди сработали точно по отработанным инструкциям. Двое человек обратились за медицинской помощью — она оказывается в полном объеме. Ситуация на контроле", — написал глава региона в своем канале в Мах.
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит