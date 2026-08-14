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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев оценил ход уборочной кампании в Самарской области

КРАСНЫЙ ЯР. 14 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 14 августа, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев работал в Красноярском районе.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Глава региона ознакомился с ходом сезонных полевых работ, встретился с руководителями крупнейших предприятий агропромышленного комплекса и вручил награды заслуженным сотрудникам отрасли. В обсуждении вопросов также принял участие помощник губернатора Денис Портнягин.

"Сегодня хотел бы обсудить с вами насущные задачи, которые стоят перед аграриями", — акцентировал губернатор, открывая встречу.

Заместитель председателя правительства Самарской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Попов доложил о текущих результатах уборки, показателях урожайности и техническом обеспечении полевых работ в регионе. Он сообщил, что в текущем году зерновые и зернобобовые культуры предстоит убрать на площади 1 млн 105 тыс. га. В настоящее время уже убрано 586 тыс. га, намолочено 1 млн 885 тыс. тонн.

Наивысшая урожайность зерновых культур, по информации руководителя министерства, отмечается в хозяйствах Кинельского, Челно-Вершинского, Борского, Сергиевского и Сызранского районов, а наибольшие объемы зерна намолочены в хозяйствах таких муниципальных районов, как Красноармейский, Большечерниговский, Пестравский и Большеглушицкий.

"В этом году есть все возможности получить в регионе достойный урожай зерновых культур, — подчеркнул Алексей Попов. — В ближайшее время сельхозтоваропроизводители приступят к посеву озимых культур под урожай 2027 года".

Отдельное внимание на встрече уделили вопросу обеспечения аграриев топливом. Он находится на постоянном контроле областного правительства.

"Минсельхозом России и Минэнерго России доведены согласованные с Самарской областью лимиты поставок дизельного топлива через вертикально-интегрированные компании, и нам установлены гарантированные поставщики — это ПАО "НК "Роснефть" и ПАО "Татнефть", — доложил министр.
По его словам, в настоящее время во всех категориях хозяйств имеются запасы дизельного топлива. "С учетом поставки топлива по лимитам и имеющихся запасов можно говорить, что топлива будет достаточно для проведения всего комплекса работ", — подчеркнул Алексей Попов.

Еще один вопрос, на котором министр в своем докладе сделал акцент, — это соблюдение мер по противопожарной безопасности на землях сельхозназначения. Было отмечено, что аграрии на регулярной основе осуществляют объезд полей. Также особое внимание уделяется содержанию минерализованных полос земельных участков, сопряженных с лесными массивами, и запрету выжигания сухой травянистой растительности.

Обращаясь к руководителям предприятий, губернатор призвал их к открытому разговору и предложил высказаться по актуальным вопросам.

Со своей стороны, глава крестьянского хозяйства в Красноярском районе Ренат Нурмашев отметил позитивные тенденции. Он рассказал о ходе уборочной кампании, закупках топлива, а также о поддержке региональных и местных властей.

"Уборочная идет хорошо, — сообщил Ренат Нурмашев. — Уже убрали озимую пшеницу. Урожайность в среднем 38-40 ц/га. Ожидаем уборку яровой пшеницы, но пока подводят погодные условия".
Достигать хороших показателей, по его словам, позволяет и агрономический подход, включая применение семян отечественной селекции, внесение удобрений.

Вячеслав Федорищев поблагодарил аграриев за непростой, но очень важный труд.

"Труд сложный. Погодные условия придают особый статус, не дают расслабиться. В вашем лице — всем нашим аграриям — огромное спасибо за труд. Это и продовольственная безопасность, и обеспеченность нашего региона продовольствием, и обеспечение продовольственного суверенитета страны. Работа благородная, настоящая", — сказал руководитель области.

Особые слова признательности губернатор выразил за поддержку участников специальной военной операции.

"Вами оказывается колоссальный объем поддержки, — отметил глава региона. — И очень ценно, что в нашем кругу есть люди, которые прошли СВО, доказали, что наши ребята самые сильные, стойкие. Несмотря на серьезные ранения продолжают трудиться здесь, в гражданском секторе".

В ходе рабочей поездки Вячеслав Федорищев вручил государственные и региональные награды специалистам агропромышленного комплекса из разных муниципалитетов. Среди них — трактористы-машинисты, водители, главный агроном, заведующий автотракторным парком, заместитель начальника производственно-технической лаборатории, аппаратчик обработки зерна.

Гид потребителя

Последние комментарии

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мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

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А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

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Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

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