Вячеслав Федорищев оценил строительство жилого комплекса в рамках нового механизма КРТ

Во вторник, 11 августа, губернатор Вячеслав Федорищев оценил масштаб и ход реализации первого в Самарской области проекта жилищного строительства в рамках комплексного развития территорий. Речь идет о ЖК "Матрица", который возводится в границах улиц Советской Армии, Тихвинской, Гастелло и Ново-Садовой группой компаний "Вира".

Напомним, договор КРТ инвестор заключил еще в 2023 году. Но процесс реализации не был запущен, два года назад начался процесс по изменению градостроительной политики. "Очень долго меняли правила комплексной застройки территорий, которые были два года назад, - они не соответствовали современным стандартам. Наконец-то минград и минстрой региона приняли правильное решение, поэтому у нас сейчас такие проекты будут идти один за другим", - отметил губернатор.

Инвестор несколько раз выносил свой проект застройки на обсуждение рабочей группы. Все предложения и замечания экспертов были учтены. В итоге концепция КРТ была утверждена летом прошлого года на градостроительном совете при губернаторе. "Цели и задачи комплексного развития территорий - это расселение ветхого аварийного жилья и застройка нового жилого комплекса с социальными объектами. Проект мы начали реализовывать, подняв первый ковш экскаватора с грунтом, в декабре 2025", - рассказал учредитель Минахмет Халиуллов.

На сегодня построено несколько этажей первой секции. "Первая зона застройки - это 15 тысяч квадратных метров жилья с двухъярусным подземным паркингом. Документация планировки территории разработана и утверждена, разрешение на строительство получено в декабре прошлого года", - пояснил главе региона руководитель ГК "Вира" Рамиль Халиуллов.

В рамках первого этапа реализации КРТ будет введено в эксплуатацию 265 квартир комфорт-класса. Общая готовность жилья на данный момент составляет 30%. Застройщик работает над получением разрешения на возведение второй очереди - это еще более 20 тыс. кв. метров жилья. Всего будет восемь домов переменной этажности.

Двор будет закрытым, без машин - предусмотрен двухъярусный подземный паркинг. Здесь создадут комфортные зоны для отдыха и прогулок, появятся современные детские площадки. А главное - будет построена необходимая социальная инфраструктура. Благодаря новым подходам в градостроительной политике планируется строительство поликлиники на 100 посещений в смену, детского сада на 155 воспитанников, начальной школы на 300 мест - фактически нового современного корпуса школы №20.

Фото: Иван Макеев

"Место размещения школы - подобрано оптимально. Новый корпус будет располагаться в шаговой доступности от существующего, внутри всех дворов. Общались с местными жителями, с руководством школы - они наше решение поддержали", - добавил Рамиль Халиуллов.

Во время беседы Вячеслав Федорищев предложил застройщику подобрать место и разработать проект строительства спортивного объекта, например, бассейна, который в дневное время будет использоваться школьниками для занятий и жильцами - вечером.

"Очень красиво, будет очень интересная архитектура зданий. Здесь рядом находится телецентр, поэтому мы решили сделать светящиеся фасады в стиле подсветки самого телецентра", - рассказал Минахмет Халиуллов.

Подсветка предусмотрена в основном белая. Однако губернатор предложил предусмотреть возможность создания разноцветной, чтобы использовать ее в дни праздников. Таким образом, чтобы, к примеру, в День России или День Государственного флага страны на фасаде жилого комплекса можно было "включить" триколор.

Компания "Вира" уже 25 лет работает на строительном рынке. За период своей работы ею введено в эксплуатацию шесть жилых комплексов общей площадью более 244 тыс. кв. метров. Сейчас в стадии строительства три ЖК: "Матрица", "Федерация" и "Новатор". В сумме - это 68 тыс. кв. метров жилья.

"Компания никогда не подводила с точки зрения качества и сроков строительства. Поэтому вам большое спасибо за такое качество. Уверен, что в комплексном развитии территорий, накладывающем большую социальную ответственность на строительный бизнес, у вас получится показать пример, который будет для всех руководством к действию. Вы должны показать очень высокую планку, а она есть. Спасибо, что разрабатываете такие хорошие проекты", - обратился Вячеслав Федорищев к руководству компании.

На строительной площадке глава региона вручил награду учредителю ГК "Вира" Минахмету Халиуллову. Ему присвоено почетное звание "Заслуженный строитель Самарской области", в области он работает несколько десятков лет.

Важно, что компания активно помогает участникам специальной военной операции, жителям приграничных территорий, передавая все самое необходимое, от медикаментов до техники. "Большое спасибо от жителей Самарской области, от наших ребят, которые находятся там. Вы эту работу ведете с первого дня специальной военной операции. Мы видим, как вы помогаете. Продолжайте в том же духе: все для фронта, все для победы", - поблагодарил Вячеслав Федорищев.