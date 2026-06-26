"Берег" построит в Юнгородке новый ЖК и 8-этажную парковку

На окраине Самары стартовала подготовка к строительству нового жилого комплекса. Информация об этом опубликована на сайте ДОМ.РФ.

Стройплощадка находится в Щигровском переулке, в границах Заводского шоссе и проспекта Кирова. Этот район жители называют Юнгородком.

Фото: nspd.gov.ru

Согласно опубликованным данным, на данный момент площадку готовят к началу стройки. ЖК будет высотой в 17 этажей и получит название "Щигровский парк". Рядом построят 8-этажный паркинг открытого типа. Вот как они будут выглядеть.

Фото: ООО СЗ "Волга Строй Девелопмент" / наш.дом.рф

Фото: ООО СЗ "Волга Строй Девелопмент" / наш.дом.рф

"В комплексе будет 435 квартир: 375 однокомнатных и 60 двухкомнатных. Общая жилая площадь — 14 552 квадратных метра. Также предусмотрено четыре нежилых помещения. Завершение строительства запланировано на 4 квартал 2028 года", — сообщает ДОМ.РФ.

На сайте ЖК указано, что запланировано масштабное благоустройство: детские и спортивные площадки, зоны отдыха со столиками и скамейками, а судя по эскизам, и зоны для барбекю.

Фото: жк-щигровский-парк.рф

Что касается цен на квартиры, то уже сейчас они варьируются от 6,6 до 10,8 млн рублей. Самый дешевый вариант — студии площадью 40 кв. метров.