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Строительство Строительство и недвижимость

"Берег" построит в Юнгородке новый ЖК и 8-этажную парковку

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На окраине Самары стартовала подготовка к строительству нового жилого комплекса. Информация об этом опубликована на сайте ДОМ.РФ.

Фото: Александра Белова

Стройплощадка находится в Щигровском переулке, в границах Заводского шоссе и проспекта Кирова. Этот район жители называют Юнгородком.

Фото: nspd.gov.ru

Согласно опубликованным данным, на данный момент площадку готовят к началу стройки. ЖК будет высотой в 17 этажей и получит название "Щигровский парк". Рядом построят 8-этажный паркинг открытого типа. Вот как они будут выглядеть.

Фото: ООО СЗ "Волга Строй Девелопмент" / наш.дом.рф
Фото: ООО СЗ "Волга Строй Девелопмент" / наш.дом.рф

"В комплексе будет 435 квартир: 375 однокомнатных и 60 двухкомнатных. Общая жилая площадь — 14 552 квадратных метра. Также предусмотрено четыре нежилых помещения. Завершение строительства запланировано на 4 квартал 2028 года", — сообщает ДОМ.РФ.

На сайте ЖК указано, что запланировано масштабное благоустройство: детские и спортивные площадки, зоны отдыха со столиками и скамейками, а судя по эскизам, и зоны для барбекю.

Фото: жк-щигровский-парк.рф

Что касается цен на квартиры, то уже сейчас они варьируются от 6,6 до 10,8 млн рублей. Самый дешевый вариант — студии площадью 40 кв. метров.

Застройщиком ЖК является ООО СЗ "Волга Строй Девелопмент", входящее в ГК "Берег". Учредителями компании являются Вячеслав Сидорович и Александр Катин. ГК "Берег" построила такие объекты как ЖК "Логика" на Авроре, "Радужный элит" и "Радужный люкс" на Солнечной, "Король лев" на Московском шоссе и другие.

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Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

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... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

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