Эксперт рассказал, стоит ли переводить деньги из банковских вкладов в недвижимость в 2026 году

По внутренней оценке банковских аналитиков, в ближайшее время в Самарской области завершается срок банковских вкладов, открытых в период высоких процентных ставок, на общую сумму около 14 млрд рублей. Для многих вкладчиков это означает необходимость заново принять решение: продлить депозит на новых условиях или выбрать другой способ сохранить и приумножить накопления.

За последний год ситуация на финансовом рынке заметно изменилась. Еще в 2025 году банки предлагали вклады со ставками 17–20% годовых. Сегодня средняя максимальная ставка по депозитам составляет 12,76%, согласно данным Банка России.

Поэтому вопрос выбора инвестиционного инструмента вновь становится актуальным. По словам коммерческого директора холдинга "Глобал Вижн" Дмитрия Шатохина, универсального ответа здесь не существует:

"Если человеку важны высокая ликвидность и заранее понятная доходность — вклад остается хорошим решением. Если же цель заключается в сохранении капитала на длительном горизонте и его потенциальном росте, недвижимость продолжает оставаться одним из наиболее привлекательных инструментов".

Что выгоднее: вклад или квартира?

Для примера возьмем сумму 6 млн рублей. Банковский вклад обеспечивает заранее известный доход в течение ограниченного срока, после чего средства придется размещать заново уже по актуальной ставке. Недвижимость предполагает более длительный горизонт: вложенный капитал сохраняется в материальном активе, который можно сдавать в аренду, использовать для собственного проживания или продать. При удачном выборе объекта итоговая доходность складывается сразу из двух источников — арендных поступлений и роста стоимости квартиры. Далее посмотрим, как менялись цены на жилье в Самаре за последние годы.

За пять лет стоимость жилья в Самаре выросла более чем в два раза

Динамика изменения средней цены на квартиры в Самаре за 1 м²

За последние пять лет средняя стоимость квадратного метра в новостройках Самары выросла с 61,5 тыс. рублей до 138 тыс. рублей. Даже после временной коррекции рынка в 2024 году положительная динамика сохранилась.

По словам Дмитрия Шатохина, подобный рост объясняется не только спросом:

"На стоимость недвижимости влияет целый комплекс факторов. Это рост цен на строительные материалы, инженерное оборудование, стоимость рабочей силы, проектного финансирования и себестоимость строительства в целом. Именно поэтому качественные проекты в долгосрочной перспективе продолжают увеличиваться в цене".

Это общероссийская тенденция

Динамика средней стоимости 1 м² в городах-миллионниках

Рост стоимости жилья наблюдается во многих крупнейших городах России. Это подтверждает, что недвижимость остается одним из наиболее устойчивых инструментов сохранения капитала независимо от региона.

Недвижимость растет более предсказуемо, чем многие инвестиционные активы

Сравнение доходности 1 м² квартиры в "Амграде" и 1 грамма золота

Стоимость золота традиционно отличается высокой волатильностью и зависит от мировой конъюнктуры.

Стоимость жилья изменяется значительно более плавно. Именно поэтому многие инвесторы используют недвижимость не столько для спекулятивного заработка, сколько как инструмент долгосрочного сохранения капитала.

Но растет не любая квартира

Доходность недвижимости зависит не только от ситуации на рынке.

При выборе объекта важно учитывать:

перспективы развития территории;

транспортную доступность;

инфраструктуру;

обеспеченность парковочными местами;

репутацию девелопера;

формат проекта.

Именно поэтому проекты комплексного освоения территории часто обладают более высоким потенциалом роста стоимости, чем точечная застройка.

Почему многие инвесторы выбирают "Амград"

"Амград" развивается как полноценный городской район. Вместе с жилыми домами здесь создаются общественные пространства, развивается коммерческая и социальная инфраструктура, благоустраиваются дворы, строятся новые объекты.

Такой подход влияет не только на комфорт проживания, но и на ликвидность недвижимости в долгосрочной перспективе. Покупая квартиру в проекте комплексного развития территории, собственник приобретает не только квадратные метры, но и сформированную городскую среду, которая со временем становится дополнительным фактором роста стоимости жилья.

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