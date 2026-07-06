"Здесь гостеприимно": Авито вводит новый знак качества для лучших туристических объектов

Арендодатели, чьи квартиры, апартаменты или дома высоко оценили путешественники, смогут получить новый знак качества от Авито Путешествий — "Здесь гостеприимно". Награда вручается на основании реальных отзывов гостей и рейтинга: на присуждение не влияют жюри и экспертные советы — только впечатления туристов.

Рынок краткосрочной аренды становится более зрелым: число объектов на Авито Путешествиях растёт, а конкуренция за гостя смещается из плоскости цены в плоскость качества и сервиса. В этих условиях репутация арендодателя становится его главным активом. Награда "Здесь гостеприимно" — это инструмент, который помогает выделить тех, кто уже вложился в сервис и получил признание гостей.

В 2026 году награду "Здесь гостеприимно" получат более 64 тыс. объектов по всей России — от Калининграда до Владивостока. Каждый арендодатель, выигравший награду, получает два атрибута: специальный стикер — его можно наклеить или разместить внутри квартиры или дома, а также сертификат "Здесь гостеприимно" — чтобы поставить знак качества на видное место, сфотографировать и добавить в объявление.

Арендодатели, получившие награду, смогут интегрировать табличку и сертификат в интерьер своих объектов: их можно увидеть на двери внутри, на зеркале в прихожей, на холодильнике или на полке в общей зоне — это простой визуальный сигнал, что жильё уже было высоко оценено другими гостями.

Кто получает награду

Знак качества будет присуждаться ежегодно. Чтобы получить её в 2026 году, нужно выполнить необходимые условия по итогам 2025 года:

сдавать квартиры, дома или апартаменты посуточно через Авито Путешествия;

поддерживать рейтинг 4,8 и выше;

получить не менее 10 новых отзывов об объекте за год.

Если сразу несколько объектов арендодателя соответствуют условиям — награда вручается за каждый.

"Авито Путешествия не первый год помогают арендодателям строить стабильный бизнес и развивать культуру гостеприимства по всей стране. Награда "Здесь гостеприимно" — ещё один способ поблагодарить тех хозяев, которые каждый день вкладываются в комфорт наших гостей, повышают качество сервиса и помогают создавать для путешественников лучший опыт", — комментирует Валерия Зима, руководитель группы маркетинга Авито Путешествий.