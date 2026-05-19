Жилой комплекс "Ласточка" стал финалистом федеральной премии URBAN

Жилой комплекс "Ласточка" стал финалистом федеральной премии URBAN

САМАРА. 19 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Оргкомитет престижной премии URBAN опубликовал список финалистов 18-й федеральной премии в сфере жилой недвижимости. ЖК "Ласточка" финалист в номинации "Лучший строящийся региональный жилой комплекс комфорт-класса в ПФО". Эксперты высоко оценили самарский проект строительного холдинга "Каскад": в финал вышли 5 проектов, отобранных экспертным советом среди 44 заявок со всех регионов ПФО. В числе претендентов на победу крупные федеральные и региональные застройщики.

Фото: предоставлено ООО "СЗ "Каскад Девелопмент"

Жилой комплекс "Ласточка" возводится в Промышленном районе рядом с парком "Молодежный" и спорткомплексом "Орбита", в локации с богатой историей и развитой инфраструктурой. Рядом есть все необходимое: транспорт — от трамвая до метро, вузы, школы, медицинские учреждения, рестораны, торговые центры, спорткомплексы и другие сервисы, включая самостоятельную будущую коммерческую инфраструктуру на первом этаже дома.

Проект обладает яркой архитектурной выразительностью. Авторы ушли от типовой застройки и привнесли свежий взгляд на форму и наполнение 24-этажного жилого комплекса: двухуровневый подземный паркинг, кладовые на каждом этаже, закрытый двор на уровне 2-го этажа, 20 планировочных решений, вестибюль с лобби и высотой потолка 5,6 м, и многое другое.

Подробнее познакомиться с проектом можно на сайте по ссылке. Или записаться на консультацию по телефону 8(846)275-25-25.

ТГ-канал проекта https://t.me/gklastochka.

Застройщик ООО "СЗ "Каскад Девелопмент".

ИНН 6316285177

erid: 2VSb5w8qtUA

Застройщик ООО "СЗ "КАСКАД ДЕВЕЛОПМЕНТ". Проектная декларация № 63-000902 размещена на сайте НАШ.ДОМ.РФ. Разрешение на строительство Nº 63-01-140-2024 от 24.10.2024 г. Не является публичной офертой.

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:32 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:29 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:49 Глава самарского минстроя анонсировал строительство новых микрорайонов

А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.

Елена Ертыбашева 27 ноября 2025 04:12 Кварталы Безымянки планируется отдавать под застройку с бонусом

Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

Yuriy Yuriy 24 октября 2025 15:24 "Маловато": застройщик — о средней стоимости жилья в Самаре

Спросите Хугаева:"как на Волгарь получена экологическая экспертиза проекта КРТ"(?)...

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

