Стало известно, когда откроют улицы для движения у станции "Театральная"

Министр строительства Самарской области Александр Фомин сообщил о возможном открытии движения по улицам возле станции "Театральная".

Улицы Садовая и Полевая могут быть открыты в мае этого года, около суда — в сентябре. Движение в районе ул. Красноармейской предположительно возобновится в конце года или первом квартале 2027 года, пишет samara.kp.ru.

Как рассказал Фомин, трамваи по ул. Галактионовской пойдут полноценно, когда полностью будет завершено строительство станции и проведено благоустройство. "Но движение автомобилей мы планируем по максимуму открыть в этом году. Мы планируем закончить основные строительные этапы в конце 2026 г. и ввести станцию в эксплуатацию в конце первого квартала 2027 года. Пока предпосылок для изменений нет", — резюмировал министр.