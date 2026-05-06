Стало известно, когда откроют улицы для движения у станции "Театральная"

Министр строительства Самарской области Александр Фомин сообщил о возможном открытии движения по улицам возле станции "Театральная".
Улицы Садовая и Полевая могут быть открыты в мае этого года, около суда — в сентябре. Движение в районе ул. Красноармейской предположительно возобновится в конце года или первом квартале 2027 года, пишет samara.kp.ru.
Как рассказал Фомин, трамваи по ул. Галактионовской пойдут полноценно, когда полностью будет завершено строительство станции и проведено благоустройство. "Но движение автомобилей мы планируем по максимуму открыть в этом году. Мы планируем закончить основные строительные этапы в конце 2026 г. и ввести станцию в эксплуатацию в конце первого квартала 2027 года. Пока предпосылок для изменений нет", — резюмировал министр.
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...
А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает
Спросите Хугаева:"как на Волгарь получена экологическая экспертиза проекта КРТ"(?)...