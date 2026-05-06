Самарская дзюдоистка завоевала бронзу на турнире Большого шлема

В столице Таджикистана прошел четвертый в нынешнем сезоне турнир "Большой шлем". На нем выступили 250 дзюдоистов из 34 стран, в том числе 22 спортсмена сборной России. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.
Спортсменка из Самарской области Мария Иванова, представляющая ГАУ СШОР № 1, стала бронзовым призером в категории 78+кг. Для обладательницы наград всех ключевых российских стартов награда турниров мировой серии стала первой в карьере.
"Первая награда — бронзовая, это неплохо, но хотелось бы победить, — поделилась Мария. — Расцениваю любые ошибки, допущенные на состязаниях, как повод для работы над собой. На прошлом турнире в Тбилиси я осталась в шаге от пьедестала — пятой. Очень расстроилась, потому в Душанбе ехала мотивированной, за медалью, и рада, что смогла взять бронзу".
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
да откуда деньги-то в Самаре на это?