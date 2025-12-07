Алиса Ангелова выиграла молодежный чемпионат мира по тхэквондо

В Кении в Найроби с 3 по 6 декабря прошел молодежный чемпионат мира по тхэквондо среди спортсменов до 21 года. В нейтральном статусе в нем приняла участие сборная России.
Спортсменка из Самарской области Алиса Ангелова стала победителем чемпионата в весовой категории 46 кг. В финале она одержала победу над представительницей Южной Кореи Ю Мин Ли.
Анастасия Баннова стала бронзовым призером в категории 62 кг.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?