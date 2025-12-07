Алиса Ангелова выиграла молодежный чемпионат мира по тхэквондо

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Кении в Найроби с 3 по 6 декабря прошел молодежный чемпионат мира по тхэквондо среди спортсменов до 21 года. В нейтральном статусе в нем приняла участие сборная России.

Фото: Министерство спорта Самарской области