В Самаре прошел масштабный инклюзивный турнир по кикбоксингу

В Самаре состоялся первый межрегиональный турнир по кикбоксингу среди более чем 175 спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.
Особый статус событию придало участие почетных гостей, в числе которых был Максим Меделяев — помощник Губернатора Самарской области, участник специальной военной операции, член ассоциации ветеранов СВО и выпускник первого потока "Школы героев". Программа реализуется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в продолжение президентской — "Время героев".
Максим пришел со своими боевыми товарищами: Дмитрием Вахтиным, участником СВО, медиком штурмовой группы, сердечно-сосудистым хирургом и почетным донором России, а также Дмитрием Сокольским, участником СВО.
"Адаптивный спорт — мощный стимул к жизни, и эти ребята доказывают, что нет ничего невозможного. Этот турнир — яркое подтверждение силы духа и единства в нашем регионе. Нет границ для воли к победе. Выражаю огромное уважение всем участникам, тренерам и организаторам. Пусть этот старт откроет путь к новым достижениям", — отметил Максим Меделяев.
Церемония открытия началась с торжественного выноса Государственного флага Российской Федерации кадетами Центра "Авангард-Самара", после чего все присутствующие исполнили гимн страны.
Украшением мероприятия стали хореографические и вокальные номера творческих коллективов.
С напутственными словами к спортсменам и их наставникам также обратились представители власти, правоохранительных органов, традиционных конфессий и общественных организаций.
Председатель Самарской региональной общественной организации общефизической подготовки центра "Чемпион" Нуриддин Пазылов вручил всем почетным гостям благодарственные письма и картины, созданные руками детей с ОВЗ.
Главной целью турнира является привлечение внимания общественности к развитию инклюзивного спорта, популяризация физической культуры среди детей с особыми потребностями и их интеграция в общество. Соревнования открыты для всех желающих, независимо от уровня подготовки, а программа адаптируется под индивидуальные особенности каждого участника.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?