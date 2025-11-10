В Самаре прошел масштабный инклюзивный турнир по кикбоксингу

В Самаре состоялся первый межрегиональный турнир по кикбоксингу среди более чем 175 спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

Особый статус событию придало участие почетных гостей, в числе которых был Максим Меделяев — помощник Губернатора Самарской области, участник специальной военной операции, член ассоциации ветеранов СВО и выпускник первого потока "Школы героев". Программа реализуется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в продолжение президентской — "Время героев".

Максим пришел со своими боевыми товарищами: Дмитрием Вахтиным, участником СВО, медиком штурмовой группы, сердечно-сосудистым хирургом и почетным донором России, а также Дмитрием Сокольским, участником СВО.

"Адаптивный спорт — мощный стимул к жизни, и эти ребята доказывают, что нет ничего невозможного. Этот турнир — яркое подтверждение силы духа и единства в нашем регионе. Нет границ для воли к победе. Выражаю огромное уважение всем участникам, тренерам и организаторам. Пусть этот старт откроет путь к новым достижениям", — отметил Максим Меделяев.

Церемония открытия началась с торжественного выноса Государственного флага Российской Федерации кадетами Центра "Авангард-Самара", после чего все присутствующие исполнили гимн страны.

Украшением мероприятия стали хореографические и вокальные номера творческих коллективов.

С напутственными словами к спортсменам и их наставникам также обратились представители власти, правоохранительных органов, традиционных конфессий и общественных организаций.

Председатель Самарской региональной общественной организации общефизической подготовки центра "Чемпион" Нуриддин Пазылов вручил всем почетным гостям благодарственные письма и картины, созданные руками детей с ОВЗ.

Главной целью турнира является привлечение внимания общественности к развитию инклюзивного спорта, популяризация физической культуры среди детей с особыми потребностями и их интеграция в общество. Соревнования открыты для всех желающих, независимо от уровня подготовки, а программа адаптируется под индивидуальные особенности каждого участника.