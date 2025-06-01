В Самарской области впервые прошел чемпионат России по ММА

С 30 мая по 1 июня в Самаре проходил чемпионат России по смешанному боевому единоборству. Регион впервые принимал соревнования по ММА такого уровня.
Сильнейшие бойцы среди мужчин и женщин состязались на арене Дворца спорта имени Владимира Высоцкого.
Результаты соревнований будут учтены при формировании национальной сборной для участия в чемпионате мира.
Участников соревнований приветствовал вице-губернатор — руководитель администрации губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев. Он отметил эффективную работу региональной Федерации ММА.
"Благодаря поддержке губернатора Вячеслава Федорищева в Самарской области активно развивается как массовый так и профессиональный спорт. Сегодня мы впервые принимаем чемпионат страны. Для нас это большая честь и еще большая ответственность.
С каждым годом единоборства становятся все более популярными в Самарской области и всей России. Желаю всем спортсменам показать отличную подготовку, силу воли и самодисциплину — честной борьбы и уверенных побед! Уверен, вместе мы сделаем все необходимое, чтобы достичь самых высоких спортивных результатов", — сказал Дмитрий Яковлев.
ММА как вид спорта активно развивается в Самарской области при поддержке областных властей. В рейтинге эффективности Союза ММА России самарская региональная федерация смешанного боевого единоборства входит в топ-5 федераций по стране.
Проведение соревнований всероссийского уровня активно способствует вовлечению молодежи в систематические занятия физкультурой и спортом, что отвечает целям государственной программы "Развитие физической культуры и спорта".
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?