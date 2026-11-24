В понедельник, 23 ноября, юниорская сборная России по дзюдо вернулась домой с первенства мира среди спортсменов до 21 года. Генеральный партнёр сборной, ОТП Банк, встретил команду в аэропорту Шереметьево.

Соревнования в Ташкенте прошли с 19 по 22 ноября. Российские дзюдоисты выступали с национальной символикой. За три дня индивидуальных соревнований они завоевали 10 наград: 4 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые, и заняли первое место в медальном зачёте. Четыре золота — рекордный результат для России на мировых юниорских первенствах. Прежде сборной удавалось выиграть не больше трех: в 1998 году в Колумбии и в 2013 году в Словении.

Чемпионами мира стали Софья Захарова, Абдуллах Парчиев, Павел Коловердов и Ярослав Бунаков. Серебряные медали завоевали Валерия Козлова и Кристина Коновалова. Бронзовыми призёрами стали Айшат Алиева, Злата Супруненко, Кира Сафонова и Абдула Сулейманов.

В заключительный день сборная завоевала серебро в смешанном командном турнире. На пути к финалу россияне победили команды Монголии, Южной Кореи и Бразилии, а в решающей встрече уступили Японии со счётом 2:4. На первенстве мира 2025 года российская команда стала бронзовым призёром командного турнира.

Представители ОТП Банка первыми в России поздравили спортсменов с историческим достижением.