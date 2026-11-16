В Самарской области наработан серьезный опыт проведения самых масштабных спортивных мероприятий, и соревнования по каратэ в Тольятти это подтверждают. "Кубок Дружбы", организуемый Самарской областной федерацией каратэ при поддержке министерства спорта Самарской области и департамента физической культуры и спорта Тольятти под эгидой Федерации каратэ России, по своему уровню, качеству проведения, судейства и составу участников входит в когорту самых знаковых турниров российского календаря.

В этом году за медали с оригинальным дизайном и командные кубки в ледовом дворце спорта "Лада-Арена" соревновались 1100 участников из регионов европейской части России и ряда областей Зауралья.

"Это очень значимый турнир, и он со всей очевидностью показывает, насколько любят каратэ у нас в регионе. Самарская область была первым регионом, чей спортсмен представлял Россию на Олимпийских играх по виду спорта "каратэ", — отметила министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская. — Для меня очень важно, что Федерация каратэ оказала нам честь принимать у себя такой турнир с участием сильнейших спортсменов страны".

Красочная церемония открытия XIV "Кубка Дружбы" собрала на трибунах ледового комплекса солидную зрительскую аудиторию, сюрпризом для которой стало соревновательное продолжение — матчевая встреча сборных Самарской области и России. Самарские бойцы одержали победу.

Новшеством соревнований стал первый фестиваль здорового образа жизни "Дружба фест", развернувшийся в "Лада-Арене" на десяти интерактивных площадках — от силовых тренажеров до фехтования, от интерактивной выставки боевого оружия до проверки состояния организма. Центральным событием фестиваля стала "Игра в титанов". Среди 60 участников победителем стал 11-летний спортсмен из Тольятти Кирилл Реков.

В рамках "Кубка Дружбы" в течение трех дней проходили всероссийские соревнования по каратэ в разных возрастных и весовых категориях, от самых юных, 12-летних, до взрослых. Кроме того, состоялись региональные соревнования для самых маленьких каратистов — от 6 лет.

"Кубок Дружбы" всегда проходит на высоком организационном уровне, — подчеркнула участница Олимпийских игр в Токио, чемпионка Европы и бронзовый призер чемпионата мира тольяттинка Анна Чернышева. — Турнир сыграл заметную роль в становлении моей спортивной карьеры".

Для сборной Самарской области "Кубок Дружбы" сложился достаточно успешно. Победителями в своих категориях стали: Руслан Яковлев — дважды, Маргарита Локотош, Федор Евдокимов, Марс Абдрахманов, Иван Сорокин, Кирилл Станичнов, Степан Давыдов, Виктор Томин. Всего бойцы нашего региона взяли 9 золотых, 4 серебряных и 15 бронзовых медалей и заняли третье общекомандное место. Победителем общекомандного зачета стала сборная республики Башкортостан, на втором месте спортсмены Саратовской области.

"Соревнования "Кубок Дружбы" — это не просто медали и ценные призы. Это развитие каратэ в нашем регионе, поскольку более 300 спортсменов принимают участие в турнире, не выезжая за пределы области. И уровень их растет, ведь к нам приезжают сильнейшие бойцы, создающие серьезный накал конкуренцию. "Кубок Дружбы" — это не рядовое событие, а то, чем город может гордиться, его бренд. В Тольятти приезжают сотни, тысячи людей, знакомятся с городом, ощущая на себе его хорошую энергетику, привлекательность, оказываемый всем радушный прием, благодаря неоценимому вкладу партнеров мероприятия. Это наш вклад в здоровое поколение, в необходимость занятий спортом. В названии турнира отражена наша принципиальная позиция. Через честную борьбу, справедливую конкуренцию идет воспитание взаимного уважения и единства", — рассказал президент Самарской областной федерации каратэ Александр Юдин.

Проведение подобных мероприятий способствует вовлечению детей и молодежи в систематические занятия физкультурой и спортом, что отвечает целям госпрограммы "Спорт России".