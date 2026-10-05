Самарчанка Полина Культенкова выиграла первенство мира по самбо

В Греции продолжается первенство мира по самбо. В борьбу вступили кадеты — спортсмены 15-16 лет.
В весовой категории до 65 кг победителем первенства мира стала спортсменка из Самарской области Полина Культенкова.
Среди юношей в категории до 88 кг спортсмен из Самарской области Тимофей Нехорошев дошел до финала и стал обладателем серебра.
Ранее победу на первенстве мира по самбо одержала еще одна наша спортсменка Екатерина Ягич — она стала первой среди спортсменов до 18 лет, сообщает пресс-служба самарского минспорта.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?