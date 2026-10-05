Самарчанка Полина Культенкова выиграла первенство мира по самбо

В Греции продолжается первенство мира по самбо. В борьбу вступили кадеты — спортсмены 15-16 лет.

В весовой категории до 65 кг победителем первенства мира стала спортсменка из Самарской области Полина Культенкова.

Среди юношей в категории до 88 кг спортсмен из Самарской области Тимофей Нехорошев дошел до финала и стал обладателем серебра.

Ранее победу на первенстве мира по самбо одержала еще одна наша спортсменка Екатерина Ягич — она стала первой среди спортсменов до 18 лет, сообщает пресс-служба самарского минспорта.