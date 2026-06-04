"Мы не просто секция, мы одна команда": тренер Мария Чигаркова — о кикбоксинге, воспитанниках и помощи детям

В самарском спортивном клубе "Спарта" дети и взрослые занимаются кикбоксингом. Среди воспитанников тренера Марии Чигарковой есть ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Для них спорт становится не только тренировками и соревнованиями, но и поддержкой, дисциплиной и частью команды. Сама Мария — обладатель Кубка мира, трехкратная чемпионка России, победитель и призер областных и всероссийских соревнований. Помимо тренировок и подготовки к турнирам, она вместе с клубом ищет поддержку для поездок, покупки экипировки и развития тренировочной базы.

— Как вы пришли в кикбоксинг?

— Моя спортивная карьера началась с шести лет. Папа увидел объявление в газете и привел меня на тхэквондо. Мне понравилась форма — типичная девочка. Так я осталась в спорте.

Когда я поступила в институт, мне предложили выступить за вуз по кикбоксингу. На тот момент я уже была чемпионом России по тхэквондо и обладателем черного пояса. На студенческих соревнованиях по кикбоксингу заняла первое и второе места в разных разделах, позже отобралась на чемпионат России и заняла третье место.

Так меня затянул этот вид спорта: в кикбоксинге можно работать и руками, и ногами. В свое время я еще несколько лет занималась боксом. В итоге всю жизнь посвятила боевым искусствам. А началось все с того, что мне просто понравилась форма. Тогда я даже не могла представить, что стану обладателем Кубка мира, где участвовали спортсмены из 28 стран.

— Почему вы решили стать тренером?

— Педагогом я решила стать еще в шестом классе. Я смотрела на своего тренера и понимала, сколько любви и души он вкладывает в детей. Для меня он был эталоном. В осознанном возрасте я захотела стать такой же: передавать опыт, которому меня научили, и вкладывать в каждого ученика частичку своей души.

— Как появился клуб "Спарта"?

— Клуб "Спарта" открыл мой тренер. Он тренирует тхэквондо, а я потом уже на базе общеобразовательной школы набрала детей: сделала объявление и начала тренировать.

— Что для вас самое важное в работе тренера?

— Самое важное — взаимодействие с каждым учеником и родителями. Нужно передавать свой опыт, мотивировать личным примером, наставлять.

Важно создать в клубе дружескую и доверительную атмосферу, донести до каждого ребенка, что мы не просто секция — мы одно целое, одна команда и всегда придем друг другу на помощь. Конечно, важно помогать детям достигать целей и вместе добиваться результатов.

— Среди ваших воспитанников есть ребята из трудных семей. Почему для вас важно им помогать?

— У меня в группе есть сироты и ребята, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Есть дети, которые растут в неполных семьях. Я считаю, что таким детям нужно помогать в первую очередь, потому что они нуждаются в заботе, ласке и поддержке.

Я сама с трех лет росла без мамы — только с папой и бабушкой. По личному опыту знаю, как может не хватать родительского внимания. И понимаю, что тренер может дать детям эту поддержку и мотивацию на жизнь.

К сожалению, я не могу полностью обеспечить их амуницией и снаряжением для тренировок. Но мы обращаемся за помощью, и люди откликаются. Недавно для одного из таких детей мы смогли собрать деньги, чтобы отправить его на сборы. Несколько лет назад мы ездили в детский дом, где, к сожалению, оказалась моя ученица.

— Как спорт меняет детей?

— В первую очередь спорт дисциплинирует. По личному опыту могу сказать: ко мне пришел мальчик в 13 лет — гиперактивный, постоянно попадал в разные передряги, учился на двойки и тройки. Приходил с ссадинами, переломами, было много жалоб.

Сейчас он закончил восьмой класс без троек, стал дисциплинированным, ответственным и всегда приходит на помощь младшим товарищам.

— Есть ли история воспитанника, которая особенно вам запомнилась?

— В семь лет ко мне пришла девочка — маленькая, хрупкая, ничего не умела. На протяжении пяти лет мы с ней занимались. Она стала чемпионом области, чемпионом ПФО, попала в состав сборной Самарской области.

Судьба у девочки сложная: она воспитывалась без родителей, на опекунстве у бабушки. Помню, когда ей было 13 лет, в начале мая она должна была ехать на первенство России, но за несколько дней до соревнований ее забрали в детский дом — от нее отказалась бабушка.

фото: Юлия Зиганшина

Но связь мы не потеряли, до сих пор общаемся. Вика пообещала мне, что возьмет золото на чемпионате России и посвятит эту победу тренеру. Наверное, это и есть достижение и счастье для тренера — когда ученики не забывают, не предают и остаются верны тебе. Сейчас ей уже 15 лет, она заканчивает девятый класс и обещает вернуться в спорт. С августа мы ждем ее в клубе.

— Бывает ли, что ребята приходят не только за тренировками, но и за человеческой поддержкой?

— Да, ребята часто подходят и делятся своими эмоциями. Особенно дети 13+, у которых первая любовь, первые переживания. Рассказывают, когда понравился мальчик или девочка, просят совета. Для меня это очень ценно, потому что такое доверие дорогого стоит. Значит, ребята видят во мне не только тренера, но и человека, к которому можно обратиться за поддержкой.

— Каких результатов уже добились ваши воспитанники?

— Есть ребята, которые состоят в сборной Самарской области. Есть те, кто уже завершил спортивную деятельность и поступил учиться. Среди них — чемпионы Приволжского федерального округа, призеры России. Сейчас в клубе есть многократные чемпионы области, чемпионы городских соревнований и совсем юные спортсмены.

— В конце мая команда выступила на соревнованиях в Нефтекамске. Что это был за турнир?

— Это был турнир уровня ПФО, который проходил в городе Нефтекамске Республики Башкортостан. Соревнования были посвящены памяти моего первого тренера — Номанжана Махмудовича Османова. Благодаря ему многие ребята, в том числе и я, связали свою жизнь со спортом.

Номанжан Махмудович был для нас не просто тренером — он был как отец, как старший брат. Всегда мог поддержать, а если нужно — и строго поговорить. Он был справедливым и требовательным, но при этом очень скромным и душевным человеком. Я горжусь тем, что была его ученицей, и всегда буду гордиться этим человеком. Очень рада, что его сын продолжает эту традицию и организует такой замечательный турнир.

— Как прошли соревнования для ваших воспитанников?

— На соревнования ездили десять человек. Один ребёнок выступал в категории 5-6 лет, три человека — в 9-10, трое — в 11-13, двое — в 14-15.

У малышей четыре первых места, у взрослых ребят — одно первое и четыре вторых. Один мальчик был награжден кубком за лучшую технику среди 400 участников — выделили только трех, и один из них наш спортсмен Богдан Лукерьянов. Он занимается у меня четыре с половиной года, сейчас ему 13 лет, он попал в сборную области.

— С какими трудностями команда сталкивается чаще всего?

— Чаще всего это финансовый вопрос. Каждый турнир — это вложения. Даже если соревнования проходят на местном уровне, стартовый взнос за один раздел составляет 1500-1800 рублей, а таких разделов может быть три. Многие родители не могут позволить себе оплатить участие ребенка в турнирах.

Например, Богдан из многодетной семьи: отец погиб, мать одна воспитывает детей и не всегда может позволить себе поездки на соревнования. По финансовой причине он не сможет поехать на сборы с командой, хотя это было бы очень полезно, так как он является действующим чемпионом области и самым титулованным спортсменом клуба. В рейтинге клуба, который мы ведем после каждого соревнования, он всегда в тройке лидеров, мог бы быть первым, но пропускает многие турниры из-за отсутствия денег на участие.

— Помимо финансового вопроса, есть ли еще трудности с тренировочным процессом?

— Сейчас есть проблема с тренировочной базой. В начале июня нас попросили освободить помещение, потому что там начал работать школьный лагерь. Из-за этого команда не может полноценно тренироваться, хотя ребятам важно сохранять форму после соревнований и готовиться к сборам.

Нам нужно стабильное место, где дети смогут заниматься регулярно и без постоянных переносов. Без этого сложно выстроить нормальный тренировочный процесс и готовиться к новым стартам.

— Какая помощь сейчас нужна в первую очередь?

— Сейчас нужна поддержка с амуницией для некоторых ребят. На соревнованиях нужно по два, а иногда по три-четыре комплекта амуниции: под цвет угла и под разные разделы.

Практически у каждого ребенка в клубе есть футболка, но сшить костюмы могут позволить себе только две-три семьи.

В конце июня мы едем в лагерь на 12 дней. От клуба едут 10 человек. Три ведущих спортсмена, которые уже выигрывали область и ПФО, к сожалению, не едут: сборы дорогие, родители не могут себе это позволить.

— Есть ли у клуба постоянная поддержка?

— Постоянных спонсоров и поддержки у клуба нет. Сиротам амуницию помогли купить блогер и неравнодушные родители.

— Что для вас важнее — спортивные результаты или то, как дети меняются благодаря спорту?

— Для меня важно наблюдать за каждым ребенком и видеть, как спорт влияет на его воспитание. Каждый их жизненный успех — в спорте, учебе или даже личной жизни — для меня большая радость и честь.

фото: Юлия Зиганшина

Бывает, что отношения с учениками складываются непросто. Но я никогда не забываю ни одного своего воспитанника. Даже если человек уходит из клуба, я все равно слежу за его успехами и готова помочь, если он окажется в трудной жизненной ситуации. Я всегда радуюсь их достижениям и горжусь каждым успехом.

— Что бы вы хотели сказать людям, которые захотят поддержать клуб и ребят?

— От имени всего клуба хочу попросить поддержки для нашей команды. Благодаря ей ребята смогут участвовать в соревнованиях, ездить на сборы и продолжать заниматься спортом. Мы будем благодарны каждому, кто решит помочь нашим спортсменам. Любой вклад имеет большое значение и помогает детям развиваться, добиваться новых результатов и не останавливаться на достигнутом. Для партнеров и спонсоров мы готовы разместить эмблему организации на форме команды.